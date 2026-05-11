سومین بازی درون گروهی تیم ملی فوتبال؛ فردا
زمان و محل برگزاری سومین بازی درون گروهی تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه فاز چهارم تمرینات آمادهسازی خود، از ساعت ۱۸ سهشنبه ۲۲ اردیبهشت، سومین بازی درونتیمی خود را در ورزشگاه شهید دستگردی (پاس قوامین) برگزار خواهد کرد.
این دیدار درون گروهی در چارچوب برنامههای کادر فنی برای ارزیابی نهایی عملکرد ملیپوشان لیگ برتری، پیش از اعزام به اردوی ترکیه طراحی شده و با هدف ارتقای هماهنگی و انسجام تیم برگزار میشود.
حضور پیشکسوتان فوتبال ایران، مدیران، مربیان باشگاهها و اهالی رسانه در این بازی آزاد اعلام شده تا ضمن مشاهده از نزدیک آخرین روند آمادهسازی تیم ملی، با حمایت خود مانند دو بازی درونتیمی قبلی، به تقویت روحیه ملیپوشان کمک کنند.