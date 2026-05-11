

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مراسم باحضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، مدیرکل حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.

این تصفیه‌خانه که با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد و با ظرفیت تصفیه روزانه حدود ۳۰۰ مترمکعب پساب به بهره برداری رسیده است، نمونه‌ای موفق از توسعه پایدار است و نقش کلیدی در مدیریت مصرف آب، بازچرخانی پساب و کاهش مزاحمت‌های شهری ایفا خواهد کرد.