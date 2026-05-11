دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به بصیرت و تابآوری ملت ایران گفت: سه ضلع میدان، دیپلماسی و خیابان، رمز پیروزی بر دشمنان است و الان دیگر زمانی نیست که بخواهیم کوتاه بیاییم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله محمد مهدی شبزندهدار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، با حضور در تجمعات مردم قم، نقش مردم، نیروهای مسلح و دیپلماسی را در مقابله با دشمنان نظام اسلامی تبیین کرد.
آیتالله محمد مهدی شبزندهدار، با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا با حضور بصیرت گونه و وفاداری مردم، از همۀ حوادث عبور و قلههای پیشرفت را طی کرده است و امروز این انسجام، هماهنگی، بصیرت و تابآوری که در سرتاسر کشور از شهرها، روستاها و همه مناطق دیده میشود، مایه اصلی پیروزی ملت ایران بر دشمنان غدار و سفاکی است که برای از بین بردن و قطعهقطعه کردن این کشور، خوابها دیدهاند، اما حضور مردم و صبر و شکیبایی آنان، همه این نقشهها را بر باد داد.
* آفرین بر مردم انقلابی
وی خطاب به مردم افزود: آفرین بر شما که با حضور خود، به رغم مشکلات و گرانیهایی، در صحنه ایستادهاید و قدرت ملت ایران را به رخ جهانیان کشاندید.
* هیهات مناالذله
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به شعار مردم در این تجمعات اظهار کرد: شعار امروز ما، شعار عاشوراییان است: «هیهات مناالذله». ما هیچ وقت ذلت را نمیپذیریم و کسانی که میخواهند حس ناامیدی را در جامعه منتشر کنند، کور خواندهاند و به مقصود باطل خود نخواهند رسید.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، تصریح کرد: امام صادق (ع) فرمودند: «شیعیان ما دارای چهار چشم هستند، دو چشم در سر و دو چشم در دل. بدانید که همه مردمان چنیناند جز این که خداوند عزّ و جلّ چشمان شما را باز و بینا کرده و چشمهای آنان را کور کرده است.» شیعیان با آن دو چشم دل، قضایا را تحلیل میکنند و میدانند کجا و چگونه باید موضعگیری کنند.
آیتالله شبزندهدار گفت: در مواقع مختلف با بینایی و بصیرتی که خداوند به مؤمنان اهل بیت (ع) داده است، در مقابل دشمنان همچنان کوههای بزرگ استوارند و از دشمنان، لرزهای به خود راه نمیدهند.
* سه ضلع پیروزی ملت ایران
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به عوامل لازم برای پیروزی بر دشمنان گفت: ما برای پیروزی و فائق آمدن بر دشمنانمان به سه ضلع نیاز داریم. این سه ضلع عبارت است از: میدان، دیپلماسی و خیابان.
* نیروهای مسلح شگفتیها آفریدند
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه در تبیین نقش میدان اظهار کرد: میدان در دست نیروهای مسلح باوفا، باایمان، شجاع و گوش به فرمان ولیامر است. همانطور که گوش به فرمان رهبر شهیدمان و قبل از آن بزرگوار، رهبر فقید انقلاب امام خمینی (ره) بودند. ما دیدیم که نیروهای مسلح چگونه شگفتیها آفریدند و موجب حیرت جهانیان شدند. البته هنوز همه تواناییها و امکانات خود را به نمایش نگذاشتهاند، اگر دشمنان بخواهند بیش از این اصرار کنند خواهند دید که نیروهای مسلح ما چه ضربههایی به آنها وارد خواهند کرد.
* دیپلماتها در مقابل دشمنان ذرهای کوتاه نیایند
آیتالله شبزندهدار، ضلع دوم را دیپلماسی دانست و گفت: ضلع دیگر عبارت است از دیپلماسی. قهراً این هم ضلعی است که برای مسائل سیاسی و گفتمانهایی که لازم هست، باید انجام بشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش دیپلماسی در کنار دو ضلع میدان و خیابان اضافه کرد: امیدواریم دیپلماتهای ما با توجه به رهنمودهایی که رهبر معظم انقلاب میفرمایند، در مقابل دشمنان، قوی عمل کنند و در مقابل دشمنان ذرهای کوتاه نیایند.
* دیگر زمانی نیست که بخواهیم کوتاه بیاییم
عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: ما خیلی هزینه دادهایم، معنا ندارد در مقابل این هزینههایی که پرداخت شده است از جمله شهادت رهبری معظم انقلاب، شهادت فرماندهان بزرگ مان و مردم مان، کودکان مدرسه شجره طیبه میناب نباید کوتاه بیایند، اکنون دیگر زمانی نیست که ما بخواهیم کوتاه بیاییم.
آیتالله شبزندهدار با هشدار نسبت به هرگونه گفتار یا رفتاری که دشمن را به طمع بیندازد، گفت: اگر کلماتی یا جملات مجملی گفته شود که دشمن خیال کند ما بنا بر کوتاه آمدن داریم، جایز نیست.
وی افزود: دیپلماتهای ما با بهرهگیری از فرمایشات حکیمانه رهبری معظم، در مقام دیپلماتیک همانطور عمل خواهند کرد که این مردم در میدان از آنها مطالبه میکنند.
* حضور مردم در میدان
عضو فقهای شورای نگهبان، سومین ضلع پیروزی را حضور مردم در میدان و مطالبهگری آنان برشمرد و گفت: دشمن خیال میکرد که این مردم از نظام خسته شدهاند و دنبال مطالب دیگری هستند. اما همانطور که در تعبیر رهبر فقید شهید (رضواناللهتعالیعلیه) آمد، خدای متعال این مردم را مبعوث فرموده است که در مقابل بدخواهان و دشمنان همچون کوهها استوار بایستند.
* مردم تا پیروزی نهایی، خیابانها را ترک نکنند
آیتالله شبزندهدار با ستایش از صبوری و استقامت مردم، تصریح کرد: مردم مشکلات را تحمل میکنند و صبورانه و شکیبانه در راه پیروزی اسلام و نظام اسلامی، مقتدرانه تا زمانی که پیروزی نهایی حاصل شود، میدان و خیابانها را ترک نخواهند کرد. این حضور متراکم، پیوسته و مستمر مردم، دشمنان را ناامید میکند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه اضافه کرد: نیروهای مسلح، دیپلماتهای ما و همه نیروهایی که باید وظایف حکومتی را انجام دهند -دولت و همۀ قوای سهگانه با پشتیبانی مردم، به کارهای خود بهتر و با عزمی راسخ برای پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.