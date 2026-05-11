سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: قاطعانه مخالف تحریمهای یک جانبه و غیرقانونی آمریکا هستیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، گئوجیاکان تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای چینی به بهانه کمک به ایران را غیرقانونی و فاقد مبنای حقوق بینالملل دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین درواکنش به اقدام آمریکاییها در تحریم سه شرکت چینی به بهانه کمک به فعالیتهای نظامی ایران گفت: چین قاطعانه مخالف تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی، فاقد مبنای حقوق بینالملل و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ما همواره از شرکتهای چینی خواستهایم که مطابق با قوانین و مقررات به فعالیت بپردازند و از حقوق مشروع شرکتهای خود قاطعانه محافظت خواهیم کرد.
او افزود: در مورد وضع ایران، چین بارها موضع جدی خود را بیان کرده است و فوریترین کار در حال حاضر، به کارگیری تمام توان برای جلوگیری از شروع دوباره درگیری است، نه سوءاستفاده از جنگ برای سیاهنمایی علیه دیگر کشورها.