به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در حاشیه بازدید میدانی از پل تقاطع شاهینی که با حضور مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل راهداری انجام شد؛ عنوان کرد: پل تقاطع شاهینی در محور گردشگری کرمانشاه - سراب نیلوفر - کوزران در ایام جنگ رمضان بر اثر حمله موشکی دشمن آمریکایی - صهیونی تخریب شد. وی افزود: عملیات بازسازی این پل در ابعاد ۳۱ متر در ۲۲ متر و با اعتبار باِلغ بر ۳۷ میلیارد تومان توسط راهداری خیلی سریع آغاز شد و با گذشت کمتر از دو ماه ابنیه پل تکمیل شده است. معاون عمرانی استاندار ادامه داد: طبق گزارش مدیرکل راهداری این پروژه در مرحله آسفالت است و هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد. نجفی عنوان کرد: هم اکنون تردد از محور کرمانشاه - سراب نیلوفر - کوزران و کرمانشاه به سمت پل گراوند در تقاطع شاهینی، از طریق کنار گذر به شکل مناسبی در حال انجام است.