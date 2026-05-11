وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ساخت ایران قوی در نگاه رهبر شهید یک شعار نبود بلکه مسیری بود که برای آن برنامه ریزی کردند و صنایع مختلف در کشور حول محور تولید شکل گرفت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد اتابک در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب افزود: رهبر شهید انقلاب، کشور را در نظام پر آشوب جهان به سوی خودکفایی و رشد تولید ملی هدایت کرد.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب از انسان‌های نادر و دوران ساز بودند، آنچه امروز بر ملت ایران گذشته صرفا داغ یک رهبر سیاسی نیست بلکه ملت ما با رهنمود‌های ایشان از پیچ‌های تاریخی عبور کردند و امروز کشور ما در دنیا سرافراز است.

وزیر صمت افزود: از همان سال نخست مسئولیت ایشان در سال ۱۳۶۸، کشور به دلیل جنگ ۸ ساله دچار خسارات زیادی شده بود و اگر امروز کشور ما در منطقه یک قدرت بزرگ و اثر گذار است، حاصل تلاش‌های رهبر شهید انقلاب است.

اتابک گفت: رهبر شهید افقی روشن برای کشور ما می‌دیدند و با کمک استعداد‌های نسل جوان کشور، ایمان داشتند که این ملت ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ را دارد.

وی اضافه کرد: امروز ما دارای ظرفیت طراحی، ساخت و توسعه فناوری در صنایع مختلف هستیم و از یک مصرف کننده فناوری به یک سازنده تبدیل شده‌ایم، این حاصل نگاه رهبر شهید است.

وزیر صمت گفت: رهبر شهید با اعتماد به جوانان ایرانی، از ابتکار و پیشرفت، حمایت می‌کردند و همین باعث شد دستاورد‌های صنعتی کشور شکل بگیرد.

وی افزود: قوی‌ترین ارتش‌های جهان در برابر توان و رشادت ملت ایران ناکام ماندند، امروز ملت ایران این مسیر درخشان را قاطعانه ادامه خواهد داد.

همزمان با سالروز بازدید تاریخی رهبر شهید انقلاب از مجتمع ملی مس سر چشمه در اردیبهشت ۱۳۸۴، آیین بزرگداشت ایشان با حضور مسئولان وزارت صمت و جمعی از فعالان صنایع و کسب و کار‌های کشور برگزار شد.