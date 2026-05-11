اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه، از امروز با حضور هانیه رستمیان از مازندران آغاز شد.

ابه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ردوی تیم‌های ملی تیراندازی از امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در تهران آغاز شد.

هانیه رستمیان از مازندران در رشته تپانچه، تنها تیرانداز مازندرانی این اردو است.

دور جدید اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه با دعوت از ۳۲ تیرانداز، ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود.

اسامی تیراندازان دعوت شده به اردوی تیم ملی تپانچه به شرح زیر است:

جواد فروغی، پارسا قربانی، حسین گوهری و امیر جوهری خو از تهران، سجاد پورحسینی از گیلان، وحید گل‌خندان از از فارس، محمد رسول عفتی از کرمانشاه و امیر مهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری

هانیه رستمیان از مازندران، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان، زینب شکاری از اصفهان، پریماه امیری از کرمان، فاطمه شکاری از اصفهان، گلنوش سبقت الهی از اصفهان و فائزه فرهمند از لرستان

مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظرعلیه به عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.

اسامی تیراندازان دعوت شده به اردوی تیم ملی تفنگ، به شرح زیر است:

امیرمحمد نکونام از تهران، هادی غرباقی از قم، پوریا نوروزیان از ایلام، ابوالفضل نعمتی از آذربایجان شرقی، ماهان صفری از ایلام و محمد مهدی طهماسبی از البرز

شرمینه چهل‌امیرانی از تهران، نجمه خدمتی از تهران، زهرا قویدل از اصفهان، ساینا تیموری از آذربایجان غربی، هلیا خمسه از تهران، نازنین زهرا عبداللهی از البرز، فاطمه کبیری از گیلان، فاطمه امینی از اصفهان، آرنیکا ابراهیم‌زاده از تهران و درین دارابی از البرز

محمد زائررضایی به عنوان سرمربی و امیرحسین گلپسند و محمد حسین کریمی به عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.