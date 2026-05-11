رئیس فدراسیون جودو ایران، دیدار با رئیس جهانی این رشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نتایج تاثیرگذار این نشست را جودو ایران در آینده خواهد دید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو کشورمان که یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) به دعوت رئیس فدراسیون جهانی در قزاقستان نشست دو ساعته خصوصی و مهمی با وی داشت، نتایج این دیدار را برای جودو ایران مثبت ارزیابی کرد.

میراسماعیلی در تشریح جلسه مهمی که با «ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو داشت، گفت: در ابتدای این نشست پیام آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان را به رئیس فدراسیون جهانی اعلام کردم که ایشان نیز متقابلا با قدردانی از وزیر ورزش ایران، از وی دعوت کرد تا در مسابقات جهانی جودو که سال جاری در باکو برگزار خواهد شد، حضور داشته باشد.

رئیس فدراسیون جودو افزود: آقای وزیر با اشاره به دیداری که در ترکیه با وزیر ورزش ایران داشته است خواستار تعامل و ارتباط بیشتر با ورزش ایران شد و رسما از آقای دنیامالی دعوت کرد به عنوان مهمان ویژه در مسابقات جهانی حضور داشته باشد.

وی درباره مسائل مطرح شده در نشست با رئیس فدراسیون جهانی، گفت: مهمترین مسئله‌ای که با او مطرح شد شهادت تعدادی از جودوکاهای ایران در حملات آمریکایی - صهیونیستی به کشورمان بود که آقای ویزر ابراز تاسف خودشان را اعلام و تاکید کردند که از طرف ایشان به خانواده جودوکاهایی که فرزندانشان را در این جنگ از دست داده‌اند تسلیت بگویم. وی اعلام کرد که این شهدا جزو خانواده جودو جهان بودند و بابت اتفاقی که رخ داده متاسف است.

میراسماعیلی افزود: وضعیت ملی پوشان و رویداد‌های پیش روی تیم ملی ایران را برای رئیس جهانی تشریح کردم و همچنین در مورد وضعیت داوران جودو کشورمان هم نکاتی را مطرح کردم.

رئیس فدراسیون جودو گفت: آقای ویزر از اینکه جودوکاهای ایران پس از ۶ سال دوری در مسابقات گرنداسلم شرکت کرده‌اند بسیار خوشحال بود و ابراز امیدواری کرد که این حضور در رویداد‌ها و مسابقات آینده هم ادامه داشته باشد و جودو ایران به سطح اول جهان برگردد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج مثبت این جلسه را جودو ایران در آینده خواهد دید، افزود: تعامل و هماهنگی بسیار خوبی بین فدراسیون جودو ایران و فدراسیون جهانی وجود دارد که آقای ویزر هم در این نشست بر این تعامل تاکید کرد و خواستار ادامه ارتباط نزدیک با ایران شد.