رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به عملکرد مثبت و قابل قدردانی نظام سلامت در دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: نظام سلامت نگین مدیریتی کشور در اتفاقات سال گذشته بود و پیشگام تاب آوری اجتماعی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی عملکرد نظام سلامت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، جعفر میعادفر؛ رئیس سازمان اورژانس کشور و جمعی از مدیران وزارت بهداشت برگزار شد.
ایران جزء ۱۰ کشور اول حادثه خیز جهان
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست با بیان اینکه قاره آسیا پرحادثهترین و کشور ما ایران جزء ۱۰ کشور اول جهان در حادثه است، گفت: از چهل و یک بلای شناخته شده، احتمال ایجاد سی و یک مورد از آن در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: نظام سلامت یکی از نظامهای اجتماعی با ابعاد و خدمات متنوع است که با گسترده و خدمات تخصصی و فوق تخصصی میتواند یکی از مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی شده و تابآوری کشور را در مواقع بحران افزایش دهد؛ لذا ضروری است هم درخدمات پیش بیمارستانی و هم در خدمات بیمارستانی تمهیدات لازم برای استمرار ارائه خدمات در زمان بحران پیشبینی شود؛ به عنوان مثال و در زنجیره ارائه خدمات هر بیمارستانی باید بر اساس منابع، امکانات و ویژگیهای خاص خود، دارای یک ساختار مدیریت بحران و یا طرح آمادگی فوری باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، افزود: آنچه فعالیت و هماهنگ موثر یک سیستم درمانی را به هنگام بروز بحران تضمین میکند، وجود یک برنامه از پیش طراحی شده برای مقابله با عوارض ناشی از جنگ و بحرانهای ناشی از آن است. این برنامه استمرار خدمات در زمان جنگ را تضمین کرده و ملزومات آن را فراهم خواهد کرد. به علاوه استمرار ارائه خدمت در زمان بحران از جمله در زمان جنگ مستلزم هماهنگی و حفظ زنجیره تأمین، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، تأمین مالی مناسب و هماهنگی درون بخش سلامت و بین بخشی است.
پوشش بیش از ۹۵ درصدی شبکه بهداشت
وی افزود: بخش سلامت از افتخارات جمهوری اسلامی است که با فراهم آوردن زیرساخت عادلانه برای نظام سلامت کشور به نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. نیروی انسانی منتخصص، زیرساخت درمانی از جمله تخت و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت تولید دارو و تجهیزات پزشکی و زنجیره تأمین، شبکه بهداشت با نفوذ و پوشش بیش از ۹۵ درصدی در مناطق محروم باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران یکی از گستردهترین شبکههای بهداشتی را در دنیا داشته باشد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی و بیش از ۵۰۰ هزار نیروی انسانی باعث شده است که نظام سلامت کشور به عنوان یک نظام با پوشش بالای خدمات در کشور مطرح باشد. این نشان میدهد که میتوان با برنامه ریزی و پیش بینی سناریوها وزارت بهداشت قادر است خدمات سلامت را در مواقع عالی و بحران پوشش دهد. مرور حوادث و بحرانهای گذشته نشان داده است که نظام سلامت با بهرهگیری از تجربه و برنامهریزی توانسته است پاسخگوی ارائه خدمات باشد.
وی با اشاره به چالشهای نظام سلامت هم گفت: با این حال ارائه خدمات با چالشها و مشکلاتی نیز همراه بوده است. با توجه به استمرار حالت جنگی لازم است چالشها با رویکرد حل مسئله مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هم تدوین دستورالعملهای ارائه خدمات در زمان جنگ، لزوم آمادگی جهت سناریوهای مختلف بحران و آسیب ناشی از جنگ و تمرین آمادگی برای بدترین سناریوها، لزوم آمادگی برای و پاسخ به حوادث در سطح پیشبیمارستانی و بیمارستانی و فرسودگی بیمارستانها و عدم بازسازی برخی بیمارستانها در سالهای گذشته و عدم تطابق با استانداردهای پدافند غیرعامل از جمله چالشها دانست.
عملکرد نظام سلامت یکی از نقاط قوت کشور در بحرانهای مختلف از جمله جنگ اخیر بود
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: عملکرد نظام سلامت یکی از نقاط قوت کشور در بحرانهای مختلف از جمله جنگ اخیر بود. در این جنگ نظام سلامت با آمادگی خوب و موثر وارد صحنه شد.
نظام سلامت نگین مدیریت کشور در جنگ اخیر بود
وی با اشاره به ظرفیتهای نظام سلامت و گسترش این نظام در سراسر کشور گفت: نظام سلامت نگین مدیریت کشور در جنگ اخیر بود که باعث ایجاد حس غرور، افتخار و تسری آن به دیگر حوزهها شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس در حد توان خود کمک خواهد کرد که بهترین دستورالعملها و پروتکلهای ممکن برای مدیریت کشوردر شرایط بحرانی انجام شود و مشکلات قانونی در این زمینه رفع و رجوع شود و خلاهای نظام سلامت را بتوانیم مرتفع کنیم.
به مباحث حقوقی نظام سلامت باید بیشتر توجه کنیم
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به اقدامات این کمیسیون در پیگیری از نهادهای مختلف در زمینه سلامت در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: وظایف نهادهای مختلف که مرتبط با حوزه بهداشت و درمان بود را در این ایام پیگیری کردیم و مؤثر هم بود.
وی با اشاره به تدبیر و اقدامات نهادهای مختلف کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه برای مدیریت در شرایط بحرانی بیان داشت: این تدبیر باعث شد که نظام سلامت در جنگ رمضان با چابکی بیشتری به ارائه خدمات بپردازد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، در ادامه به بحث حقوق سلامت در کشور پرداخت و گفت: در زمینه حقوق سلامت در کشور زیاد کار نشده و در این زمینه خلاءهای اساسی وجود دارد. حتی باید بستر سازیهای حقوقی لازم برای محاکمه جنایتهای جنگی در حوزه سلامت را در دادگاههای داخلی خودمان ایجاد کنیم.
باید یک مدیریت واحد در زمینه مدیریت بحران شکل بگیرد
محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، هم در این نشست، بیان داشت: بعد از جنگ ۱۲ روزه که تقریبا مشخص بود جنگ دیگری هم در راه خواهد بود و ما در این زمینه بحرانهایی خواهیم داشت و بر این اساس در سازمان نظام پزشکی پیش بینیها و دستورالعملهایی برای شرایط جنگی آماده شد.
وی ادامه داد: ما اقدامات خود را در دو حوزه حرفهای شامل اقدامات تخصصی و حوزه اجتماعی طراحی کردیم. در حوزه حرفهای تلاش کردیم تا خدمات مستمر سازمان نظام پزشکی به صورت مطلوب استمرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی هم تلاش کردیم که مشارکت جامعه پزشکی را به بهترین نحوه سازماندهی کنیم تا در حوزه نیروی انسانی دچار مشکل نشویم. جذب مشارکت مادی و دواطلبانه جامعه پزشکی هم از دیگر اقدامات بود و در واقع تلاش کردیم از ظرفیت اجتماعی جامعه پزشکی هم استفاده کنیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، خاطرنشان کرد: مشکل ما در مدیریت بحران، بحران مدیریت است. یعنی یک هماهنگی بین نهادهای مختلف وجود ندارد و ما با موازی کارهای و بعضی وقتها با هدر رفت انرژی نهادهای مختلف مواجه میشویم. باید یک مدیریت واحد در این زمینه شکل بگیرد تا توان همه نهادها هم راستا و در کنار هم قرار بگیرد.