مشهد، نماینده جمهوری اسلامی ایران برای کسب عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۳۰ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با دعوت سازمان همکاری اسلامی (OIC) از کشورهای عضو، برای معرفی نمایندگان خود برای رقابت در کسب عنوان پایتخت گردشگری، جمهوری اسلامی ایران پس از ارزیابی فنی، کلان شهر مشهد رابه عنوان نامزد نهایی خود معرفی کرد.
این اقدام که با محوریت دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری و همکاری بخشهای توسعه گردشگری خارجی انجام شده، برپایه ظرفیتهای بینظیر مشهد مقدس در حوزههای گردشگری مذهبی، فرهنگی و برخورداری از زیر ساختهای پیشرفته اقامتی انجام شده است. مشهد به عنوان کانون تپنده گردشگری زیارت در منطقه، سالانه میزبان میلیونها زائر است و همین ویژگی، شانس این شهر را برای تصاحب این عنوان بینالمللی در سال ۲۰۳۰ دو چندان میکند.
فرآیند نهایی انتخاب پایتخت گردشگری، پس از بررسیهای تخصصی در نشست اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در تاشکند ازبکستان، وارد مرحله سرنوشت ساز خواهد شد. در نهایت شهر منتخب در نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو (OIC) که قرار است از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه امسال در دوحه قطربرگزار شود، به صورت رسمی معرفی میشود.
کارشناسان معتقدند انتخاب احتمالی مشهد به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی، نه تنها فرصتی طلایی برای بازنمایی چهره واقعی و جذاب ایران در سطح جهانی است، بلکه میتواند محرکی قوی برای توسعه زیر ساختها، تقویت دیپلماسی فرهنگی و رونق اقتصادی در شرق کشور باشد.