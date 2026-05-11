رییس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه با اشاره به آماده‌سازی برنامه‌های فرهنگی در حاشیه تجمع‌های شبانه این شهر گفت: ۳۰ سرود با مضامین مقاومت و مفاهیم «جنگ رمضان» در این تجمع‌ها اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی حداد افزود: این سرودها با همکاری گروه‌های مختلف سرود، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، تهیه شده و سازمان فرهنگی ورزشی متولی تولید آنها بوده است.

رییس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: استقبال از این سرودها در تجمع‌های شبانه قابل توجه بوده و امیدواریم با تولید سرودهای جدید، روند اجرای آنها ادامه یابد.

وی همچنین از اجرای ۸۰ نمایش خیابانی در تجمع‌های ارومیه خبر داد و گفت: این نمایش‌ها با حضور پنج گروه نمایشی اجرا شده و با استقبال مردم همراه بوده است.

حداد ادامه داد: در این شب‌ها، در ایستگاه‌های مربوط به نمایش‌های خیابانی، صدها شهروند حاضر در تجمع، این نمایش‌ها را که بیشتر با موضوع ایثار و شهادت بود، تماشا می‌کردند.

وی تصریح کرد: پرچم ایران، شهادت، ایثار و مقاومت از جمله طرح‌های به کار رفته در این نمایش‌های خیابانی بوده است.

وی افزود: علاوه بر گروه های فعال حاضر، چهار گروه دیگر نیز در حال تمرین هستند تا در اجرای نمایش‌ها و تئاترهای خیابانی مشارکت کنند.

