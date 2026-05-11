به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در جریان پایشهای میدانی اخیر در منطقه قرق اختصاصی حیاتوحش علیآباد چهلگزی، دو گله مجزا ۴ و ۵ راسی از گورخر ایرانی مشاهده و ثبت شد.این گورخرها، از گورهای معرفی شده به منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در سال ۱۳۸۹ هستند که با افزایش جمعیت در منطقه و در پی قلمرو جدید، به این ناحیه مهاجرت کردهاند و موفق به تثبیت قلمرو خود شدهاند.
حضور پایدار این گونه شاخص، نشانهای روشن از ارتقای شاخصهای حفاظتی و بهبود کیفیت زیستگاه در قرق علیآباد چهلگزی است؛ منطقهای که در سالهای اخیر با اجرای برنامههای مدیریت زیستگاه، کنترل تهدیدات و تقویت حفاظت میدانی، ضمن ایجاد محدوده بافر برای منطقه حفاظت شده کالمند بهادران، شرایط مناسبی برای ماندگاری و پذیرش گونههای حساس فراهم کرده است.
این موفقیت، تأکیدی بر کارایی رویکرد «حفاظت مشارکتی» و نقش قرقهای اختصاصی در احیای جمعیت گونههای در معرض تهدید بهشمار میرود. استقرار گورخر ایرانی در این قرق میتواند بهعنوان الگویی علمی برای بازسازی و تقویت جمعیت این گونه در سایر زیستگاههای نیمهمرکزی کشور مطرح شود. همچنین شکلگیری یک جمعیت مولد جدید خارج از زیستگاه اصلی (کالمند)، گامی مهم در کاهش ریسک انقراض محلی و افزایش تابآوری جمعیت ملی این گونه ارزشمند محسوب میشود.
بر اساس اعلام تیم کارشناسی و حفاظتی قرق علیآباد، پایش مستمر شاخصهای جمعیتی و زیستگاهی در دستور کار قرار دارد تا ضمن ارزیابی پایداری بلندمدت این استقرار، از بازگشت عوامل تهدید جلوگیری شود. استمرار این روند میتواند چشمانداز روشنی برای احیای تدریجی گورخر ایرانی در پهنههای تاریخی زیست این گونه رقم بزند.