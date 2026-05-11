سازمان هواشناسی به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی برای برخی از مناطق کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گیلان و مرکزی صادر شد.
این سامانه از سهشنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز و تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ از مخاطرات پیشبینیشده است.
احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در حملونقل و خسارت به سازههای موقت وجود دارد.