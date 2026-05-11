پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس درون شهری در ارومیه ۶۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فخرالدین معصومزاده افزود: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار کشور که تورم سالانه را ۵۹ درصد اعلام کرده است و پس از بررسیهای انجامشده و در نظر گرفتن رضایت شهروندان و رانندگان، مقرر شد نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی درون شهری ارومیه ۶۰ درصد افزایش یابد.
وی تصریحکرد: طبق اطلاعرسانی انجامشده، این افزایش نرخ در تاکسیهای درونشهری از چند روز گذشته اجرایی شده است.
معصومزاده در خصوص کرایه اتوبوس نیز گفت: با توجه به بروز مشکل در نرمافزار کارتبلیتها که موضوعی کشوری است، فعلاً افزایش نرخ بهصورت نقدی اعمال شده و تا پایان هفته، با رفع مشکل نرمافزاری، افزایش کرایه در کارتبلیتها نیز اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه با اشاره به وضعیت ناوگان تاکسیرانی اظهارکرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۶۳۴ دستگاه تاکسی فعال در ارومیه وجود دارد که۶۰ درصد از آنها بیش از ۱۰ سال عمر دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند لذا برنامهریزی شده از طریق منطقه آزاد و همچنین پرداخت تسهیلات، این ناوگان نوسازی شوند.
وی به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهرارومیه نیز اشاره و خاطرنشانکرد: در حال حاضر ۱۸۷ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و ۷۵ دستگاه اتوبوس ملکی در حال فعالیت هستند و بر اساس برنامهریزی انجامشده، طی چهار سال آینده ۲۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز ارومیه از طریق منابع داخلی، تولیدات ملی و ظرفیت منطقه آزاد خریداری و نوسازی خواهد شد.