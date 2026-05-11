برنامه‌های «تهران، ایران، جهان» و «تهران ۲۰» امشب دوشنبه ۲۱ اردیبهشت با محور‌هایی همچون معادلات جدید منطقه‌ای، جنگ روانی دشمن، مدیریت مصرف سوخت و اقدامات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر از شبکه تهران سیما پخش می‌شوند.

بررسی تحولات منطقه و مدیریت سوخت در «تهران، ایران، جهان» و «تهران ۲۰»

بررسی تحولات منطقه و مدیریت سوخت در «تهران، ایران، جهان» و «تهران ۲۰»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران، ایران، جهان» امشب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه تهران سیما می‌رود.

این برنامه در میز نخست با حضور حمیدرضا غلامزاده نطنزی، کارشناس مسائل بین‌الملل، به بررسی معادلات جدید منطقه‌ای، تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز و تأثیر آن بر روابط آمریکا با دیگر کشور‌ها از جمله تنش میان اروپا و آمریکا می‌پردازد.

در میز دوم این برنامه نیز سینا قربانی، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، تکنیک‌های جنگ روانی دشمنان در روز‌های توقف آتش، نسبت آن با معادلات میدانی، ابزار‌های جنگ شناختی و راهکار‌های رسانه‌ها برای خنثی‌سازی این اقدامات را بررسی خواهد کرد.

«تهران، ایران، جهان» با تهیه‌کنندگی محمدعلی بازی، سردبیری حمید انصاری و اجرای فاطمه بریمانی و ساسان رئیسان، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

همچنین برنامه «تهران ۲۰» امشب با دو محور مدیریت مصرف سوخت و اقدامات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر روی آنتن می‌رود.

در بخش نخست این برنامه، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، پرونده انرژی با محوریت مدیریت مصرف سوخت در کشور را بررسی می‌کند.

در بخش دوم نیز محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، به مناسبت هفته هلال‌احمر، اقدامات این سازمان در جنگ تحمیلی سوم را تشریح خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰» تولید گروه تهران و شهروندی شبکه تهران، به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و محمدرضا سلمانی، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.