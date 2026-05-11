وزیر آموزش و پرورش گفت: سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران، نهادی ارزشمند و اثرگذار در نظام تعلیم و تربیت کشور است که با بهرهمندی از ظرفیت عظیم فرهنگی و علمی، بستر مناسبی برای پرورش نسل آیندهساز ایران اسلامی فراهم آورده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، متن پیام علیرضا کاظمی به مناسبت بیست و هفتمین سالروز تأسیس سازمان دانشآموزی به این شرح است:
سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران، نهادی ارزشمند و اثرگذار در نظام تعلیم و تربیت کشور است که با بهرهمندی از ظرفیت عظیم فرهنگی و علمی، بستر مناسبی برای پرورش نسل آیندهساز ایران اسلامی فراهم آورده است تا در فضایی صمیمی، پویا و با نشاط، مهارتهای فردی و اجتماعی خود را تقویت کرده و برای ایفای نقش اجتماعی مؤثر در جامعه آماده شوند.
در طول سالها فعالیت سازمان دانشآموزی، این نهاد توانسته است با تکیه بر ظرفیت عظیم، خلاق و با انگیزه دانش آموزان کشور، روحیه مشارکت پذیری، مسئولیت اجتماعی، مهارتآموزی و پرورش هویّت ایرانی ـ اسلامی را در میان آینده سازان میهن اسلامی، تقویت و قانونگرایی، خودباوری و روحیه تعاون، نوعدوستی و نیکوکاری را در میان دانشآموزان گسترش دهد.
برنامهریزی برای غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، ایجاد فرصتهای متنوع یادگیری و تجربه اندوزی و کنشگری اجتماعی و فراهم ساختن زمینههای لازم برای مشارکت در تعاملات و ارتباطات بینالمللی، از جمله کارکردهای مهم این سازمان در مسیر تربیت نسلی پویا، مسئولیتپذیر و امیدوار به آینده است.
فرا رسیدن بیست و هفتمین سالروز تأسیس سازمان دانشآموزی را به تمامی همکاران خدوم این مجموعه امیدبخش تبریک گفته و از تلاشهای ارزشمند مربیان دلسوز، مسئولان پرتلاش و از سرمایههای اصلی ایران اسلامی، دانشآموزان عزیز، فعال و خلاقی که با همت و انگیزه خود این مجموعه را به نهادی بالنده و اثرگذار تبدیل کردهاند، تشکر و قدردانی میکنم.
امیدوارم در شرایط بسیار حساس کشور که دشمنان پلید و جنایتکار ایران اسلامی دست خود را به خون کودکان معصوم و بی گناه و هم میهنان عزیزمان، آلودهاند، مثل همیشه، با انسجام، همدلی و حفظ روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری، ادامهدهنده راه پرافتخار شهدای انقلاب در پاسداری از عزّت، استقلال و پیشرفت کشور باشید و با دانش، آگاهی و همت بلندتان، در مسیر ساختن آیندهای مقتدر و درخشان، برای ایران اسلامی گام بردارید. انشاءالله