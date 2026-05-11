به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در بازدید از روند اجرایی پروژه شهید اسرافیلی ارومیه با اشاره به اینکه طرح شهید اسرافیلی بیش از ۱۴ سال بلاتکلیف بوده است، اظهار داشت: این طرح در زمینی به مساحت ۲.۳ هکتار در دست اجراست.

وی ادامه داد: زیربنای کلی پروژه ۸۴ هزار و ۵۴۶ مترمربع بوده و ۶ بلوک مسکونی و تجاری در این طرح اجرایی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: اجرای این طرح با پیگیری‌های مقام عالی استان و مساعدت وزیر راه و شهرسازی بعد از ۱۴ سال دوباره آغاز شده است.

آرامون تاکید کرد: مدت اجرای طرح سه ساله بوده و با اجرای آن روند واگذاری واحد‌های مسکونی به متقاضیان انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: تسریع عملیات اجرایی، طرح‌های مسکن با هدف تمرکز بر تکمیل و واگذاری سریع واحد‌ها پیگیری می‌شود چرا که شتاب‌گیری این طرح ملی نویدبخش تحقق وعده‌های مسکنی برای اقشار کم‌درآمد است.