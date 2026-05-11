معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای در نظام آموزش عالی باید به ۴۰ درصد برسد، گفت: هر دانشآموخته باید حداقل یک مهارت کاربردی برای ورود به بازار کار داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر ابوالفضل واحدی در جشنواره سرآمدی آموزش که در دانشکده انقلاب اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم و سایر شهدای کشور، با تأکید بر تغییر رویکرد جهانی از مدرکمحوری به مهارتمحوری گفت: آموزشهای مهارتی و توسعه صلاحیتهای حرفهای، راهکار اصلی رفع ناترازی میان آموزش و اشتغال و از الزامات تحقق برنامه هفتم پیشرفت است.
وی با اشاره به اینکه دهه سرآمدی آموزش حدود ۱۰ سال است برگزار میشود و هدف آن توجه به آموزش بهعنوان رکن اساسی آموزش عالی است، تأکید کرد: بنیان شکلگیری دانشگاه پویا، هوشمند و جامعهمحور، آموزش باکیفیت است.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به نامگذاری روزهای این دهه، از جمله روز مسئولیت اجتماعی و بزرگداشت استادان شهید، یاد و خاطره همه شهدای کشور در جنگ تحمیلی سوم و دیگر مقاطع را گرامی داشت و گفت: در این جنگ، دانشآموزان، معلمان، پزشکان، پرستاران، استادان، دانشجویان، مسئولان و نیروهای نظامی با رشادت در برابر تجاوز ایستادند و مقاومت را به نمایش گذاشتند. همچنین با ادای احترام به شهدای گمنام، بر تداوم مسیر ایثار و خدمت تأکید کرد.
واحدی با اشاره به نامگذاری روز پایانی دهه سرآمدی آموزش با عنوان «تابآوری آموزشی و بازآفرینی آموزش برای دوران پس از جنگ» گفت: برنامهریزی در این حوزه ضروری است.
وی افزود: با وجود شرایط سخت و محاسبات مادی که شاید روزنههای امید را محدود نشان دهد، امید به فضل پروردگار و تلاش جمعی میتواند آینده روشنی برای ایران رقم بزند.
معاون آموزشی وزیر علوم بر اهمیت آموزش مهارتمحور و مهارتهای نرم تأکید کرد و گفت آموزش عالی کشور در سالهای گذشته از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته است و کارنامه علمی کشور در جنگ تحمیلی سوم نیز نشان داد توانمندیهای فناوری برخاسته از دانشگاهها نقش مؤثری در اقتدار ملی داشته است.
وی با این حال به چالشهای پیشرو اشاره کرد و گفت: ادامه مسیر با رویکرد گذشته ممکن نیست و نیازمند اصلاحات جدی است. از جمله اینکه تعداد دانشجویان کشور طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
واحدی افزود هرچند دلایل مختلفی در این کاهش نقش داشته، اما لازم است بهصورت دقیق بررسی شود البته وضعیت دانشگاه ملی مهارت در این زمینه نسبتاً پایدار بوده است.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین با اشاره به سهم ۲ تا ۳ درصدی آموزش عالی از بودجه کشور، تأکید کرد آموزش عالی هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است، هرچند محدودیتهای بودجهای و شرایط عمومی کشور باید مدنظر قرار گیرد.
واحدی به تغییر نگرش جهانی نسبت به آموزش عالی اشاره کرد و گفت بر اساس آمارهای بینالمللی، اهمیت مهارت در مقایسه با مدرک طی سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ بهگونهای که در برخی نظرسنجیها سهم مهارت از ۳ درصد در سالهای گذشته به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
وی افزود: مهارتها نیز به سرعت در حال تغییر هستند و برآوردها نشان میدهد حدود ۴۰ درصد مهارتها در پنج سال آینده دچار تحول خواهند شد.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به چالش اشتغال فارغالتحصیلان گفت: در برخی کشورها ۶۰ تا ۸۵ درصد دانشآموختگان در سال اول وارد بازار کار میشوند، در حالی که در کشور ما شرایط مطلوب نیست و بخشی از بیکاران دارای مدرک دانشگاهی هستند.
وی تأکید کرد: نظام ارزیابی و اعتباربخشی دانشگاهها باید به سمت شاخصهای خروجیمحور مانند اشتغال، رضایت دانشجو و اثر پژوهش حرکت کند.
واحدی این موضوع را از سیاستهای محوری وزارت علوم دانست و از تدوین الگوی ارتباط آموزش با صلاحیت حرفهای و محتوای درسی خبر داد.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین به اقدامات انجامشده در شورای عالی مهارت اشاره و پیشنهاد ساماندهی نظامهای صلاحیت حرفهای پس از دانشآموختگی را مطرح کرد.
وی تأکید کرد: فعالسازی و هماهنگی میان دانشگاههای مهارتی، بهویژه دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه جامع علمی کاربردی، میتواند در تحقق اهداف برنامه هفتم مؤثر باشد.