به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه طهماسب نجفی در نشست کارگروه انرژی و مدیریت مصرف که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: در سال گذشته و به در ایام جنگ ۱۲ روز و جنگ رمضان شرکت های خدمات رسان مانند گاز، توزیع برق، برق منطقه ای، آبفا و آب منطقه ای، هماهنگی و عملکرد بسیار خوبی در حوزه خدمات رسانی به موقع و مداوم به مردم داشتند و به صورت شبانه روزی و میدانی پای کار بودند که جای تقدیر بسیار دارد.

وی در ادامه به آغاز تدریجی فصل گرما و افزایش مصرف در حوزه انرژی و آب و اهمیت مدیریت مصرف در بعد ملی و استانی اشاره کرد و گفت: تجربه های موفق این سال ها نشان داده در حوزه ای که بسترها برای مشارکت فراهم شده، مردم همراهی بسیار خوبی داشته اند و بر بحران ها غلبه کرده ایم.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: با فرهنگ سازی مناسب و همراهی مردم در برنامه های مدیریت مصرف، بی گمان ناترازی های احتمالی در حوزه انرژی هم کاهش خواهد یافت.

وی صرف جویی ها را عاملی برای کاهش ناترازی‌ها و تامین برق صنایع دانست و گفت: بخش مهمی از تولید و ظرفیت‌های اشتغال استان توسط صنایع کوچک و بزرگ تامین می شود و تداوم روند فعالیت و تأمين انرژی مورد نیاز این بخش، جزو اولویت های مدیریت ارشد استان است.

مهندس نجفی در ادامه به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه انرژی های تجدید پذیر اشاره کرد و گفت: مجموعه های اجرایی و اداری که تاکنون اقدام به نصب پنل های خورشیدی اقدام نکرده اند در اولویت قطع برق قرار می گیرند.

وی همچنین تاکید کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا پایان اردیبهشت ماه با هماهنگی شرکت توزیع برق نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند در غیر اینصورت این دسته از ادارات هم در اولویت قطع برق قرار می گیرند.

در این نشست مقرر شد در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی ها، ساعت کار اداری از یک خردادماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود‌. همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت مصرف انرژی در استان در بخش های مختلف و برنامه دستگاه‌های خدمات رسان در فصل پیک مصرف ارائه شد.