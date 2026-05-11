استاندار کردستان در جلسه مدیریت بحران استان گفت: در راستای خدمت به مردم آسیب دیده از جنگ، پرداخت خسارت واحدهایی که خارج از محدوده و حتی فاقد پروانه ساختمانی هستند انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، لهونی همچنین با اشاره به اینکه در اسرع وقت ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی منازل و واحدهای آسیب دیده از جنگ اختصاص یاید تاکید کرد: عملیات بازسازی باسرعت و دقت هرچه تمام ادامه پیدا کند.
وی در ادامه به بخشودگی عوارض ساختمانی واحدهای آسیب دیده توسط شهرداریهای استان پرداخت.
لهونی با اشاره به بارندگیهای اخیر و افزایش پوشش گیاهی، خواستار آمادگی کلیه دستگاههای مرتبط برای جلوگیری از آتش سوزی در سطح جنگلها و مراتع شد.
استاندار کردستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منابع طبیعی گفت: کردستان به عنوان اولین استان کشور ۳ نفر از جوانانی را که سال گذشته در حین اطفای آتش در آبیدر جان باختند به عنوان فداکاران خدمت معرفی کرده است
افزایش تجهیزات اطفای حریق، آموزش جوامع محلی، اختصاص بالگرد و تجهیزات پیشرفته برای استان، لزوم صرفه جویی در مصرف برق توسط مشترکین تجاری، اداری و خانگی و بازسازی باند فرودگاه سنندج از جمله مهمترین مواردی بود که در این جلسه بر آن تاکید شد