به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره میزان یارانه تعلق گرفته به هرکدام از مخاطبان نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: در این رویداد کتاب‌های ناشران داخلی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ منتشر شده باشند با ۲۵ درصد تخفیف پشت جلد به مخاطبان عرضه می‌شود که ۱۵ درصد آن شامل تخفیف ناشر و ۱۰ درصدش شامل یارانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.

وی افزود: برای همه مخاطبان عزیز این نمایشگاه تا سقف دو میلیون تومان خرید تخفیف ۲۵ درصدی اعمال می‌شود. برای خرید‌های با مبالغ بالاتر صرفا ۱۵ درصد تخفیف ناشر اعمال می‌شود؛ به این صورت که دومیلیون تومان آن شامل ۲۵ درصد تخفیف شده و از دو میلیون تا هر مبلغ دیگری تخفیف ۱۵ درصدی درنظر گرفته می‌شود.

حیدری همچنین درباره تخفیف‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای مخاطبان آثار ناشران خارجی نیز گفت: کتاب‌های منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با ۱۰ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه، کتاب‌های سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۱۰ درصد یارانه و آثار منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ نیز با ۵۰ درصد تخفیف ناشر به مخاطبان ارائه می‌شوند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: مانند دوره‌های قبل همکاری خوبی با شرکت ملی پست ایران داریم و همه مخاطبان عزیز این رویداد بسته‌های کتاب‌های خریداری شده را به رایگان در آدرس محل سکونت خود از دست پستچی‌های خدوم تحویل خواهند گرفت.

قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ادامه سخنان خود به ضرورت تخصیص یارانه به صورت عادلانه برای همه ایرانیان اشاره کرد و ادامه داد: ضوابط درنظر گرفته شده توسط شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه صرفا برای این است که همه ایرانیان کتاب‌دوست به صورت عادلانه از یارانه‌های حمایتی بهره‌مند شوند تا اهالی اکوسیستم صنعت نشر کشور نیز که شدائد جنگ را روی کسب و کار خود حس کرده‌اند، بتوانند به کار خود ادامه دهند. ایرانیان ملت کتاب‌دوست و اهل مطالعه‌ای هستند و هیچ مسئله‌ای حتی جنگ و هجوم دشمنان نیز نمی‌تواند آنها را از مطالعه باز دارد و اصلا پایداری ملت ایران به دلیل همین ویژگی کتابخوانی آنهاست.

حیدری در پایان گفت: به امید حق تبارک و تعالی نخستین رویداد کلان فرهنگی پس از جنگ رمضان از روز بیست‌وششم اردیبهشت (۱۴۰۵) آغاز می‌شود و تا دوم خرداد (۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.