بازار زیر ذره بین بازرسان صمت؛
نقره داغ شدن فروشنده بی انصافِ روغن موتور در یاسوج
پرونده تخلف فروشنده بی انصاف روغن موتور ،که محصولات خود را به بیش از ۲ برابر قیمت مصوب در بازار یاسوج عرضه میکرد به تعزیرات ارسال شد.
رزاقی، افزود: در جریان پایش مستمر بازار کالاهای سرمایهای و اقلام پرمصرف خودرویی، بازرسان صمت واحد متخلفی را که ۸۰ سطل ۲۰ لیتری روغن موتور را به قیمت هر عدد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به مشتریان عرضه میکرد را شناسایی کردند.
وی افزود: این در حالی است که قیمت مصوب و درجشده برای مصرفکننده روی این محصول، ۳ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان است.
رزاقی ادامه داد: این واحد متخلف با سوءاستفاده از نیاز بازار، هر سطل روغن را با بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود غیرقانونی به فروش میرساند.
معاون بازرسی اداره کل صمت با تأکید بر اینکه پرونده تخلف این واحد به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون تومان را برای صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد اضافه کرد: پیگیریهای مستمر و شبانهروزی حوزه بازرسی و نظارت صمت بر بازار با شدت بیشتری ادامه دارد.
رزاقی تاکید کرد: برخورد شدید با کسانی که با نرخهای ساختگی موجب اخلال در بازار و فشار بر رانندگان و ناوگان حملونقل میشوند، جزو برنامههای اولویتدار این سازمان است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تفاوت قیمت با نرخ درجشده روی کالا، بلافاصله گزارش خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.