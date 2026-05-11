پرونده تخلف فروشنده بی انصاف روغن موتور ،که محصولات خود را به بیش از ۲ برابر قیمت مصوب در بازار یاسوج عرضه می‌کرد به تعزیرات ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت از شناسایی و برخورد قاطع با واحد نمایندگی متخلف فروش روغن موتور خبر داد.

رزاقی، افزود: در جریان پایش مستمر بازار کالاهای سرمایه‌ای و اقلام پرمصرف خودرویی، بازرسان صمت واحد متخلفی را که ۸۰ سطل ۲۰ لیتری روغن موتور را به قیمت هر عدد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: این در حالی است که قیمت مصوب و درج‌شده برای مصرف‌کننده روی این محصول، ۳ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان است.

رزاقی ادامه داد: این واحد متخلف با سوءاستفاده از نیاز بازار، هر سطل روغن را با بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود غیرقانونی به فروش می‌رساند.

معاون بازرسی اداره کل صمت با تأکید بر اینکه پرونده تخلف این واحد به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون تومان را برای صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد اضافه کرد: پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی حوزه بازرسی و نظارت صمت بر بازار با شدت بیشتری ادامه دارد.

رزاقی تاکید کرد: برخورد شدید با کسانی که با نرخ‌های ساختگی موجب اخلال در بازار و فشار بر رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل می‌شوند، جزو برنامه‌های اولویت‌دار این سازمان است.