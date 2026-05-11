نشست مشترک مدیران معاونت برنامه و بودجه صداوسیما با رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار و در آن بر همکاری مشترک دو نهاد در پیشبرد اهداف قرارگاه ملی مواسات و همدلی تأکید شد.

کانون‌های مساجد ظرفیت مهم فرهنگسازی در قرارگاه مواسات و همدلی هستند کانون‌های مساجد ظرفیت مهم فرهنگسازی در قرارگاه مواسات و همدلی هستند کانون‌های مساجد ظرفیت مهم فرهنگسازی در قرارگاه مواسات و همدلی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، در نشست مشترک مدیران معاونت برنامه و بودجه صداوسیما با حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و معاونان این ستاد، همکاری مشترک سازمان صداوسیما و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برای ایجاد و تقویت زمینه‌های تاب‌آوری اجتماعی در قرارگاه ملی همدلی و مواسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به مسئولیت این ستاد در قرارگاه ملی مسجد، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی، هنر و رسانه کارویژه و مأموریت تعریف‌شده ستاد کانون‌های مساجد در دوره کنونی فعالیت است و با توجه به مواجه بودن با جنگ روایت‌ها، رسالت ما در حوزه رسانه دوچندان شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری با اشاره به آمار اجمالی از فعالیت این کانون‌ها در سال‌های اخیر، افزود: حدود یک میلیون فعالیت در سامانه بچه‌های مسجد ثبت شده که از نمونه‌های اخیر آن «بیعت اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با رهبر انقلاب» است و طی ۴۵ روز اجرای آن و با مشارکت و زمینه‌سازی بیش از ۱۶ هزار باب کانون مسجدی، حدود یک میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و به این ترتیب بیعت با رهبر انقلاب به صورت فرآیند انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود نهاد‌های مختلف فعال در مسجد، ادامه داد: کانون‌های فرهنگی هنری محیط ایمن و آرامی برای فعالیت نوجوانان و جوانان با سلایق و علایق مختلف هستند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به نقش بچه‌های مسجد در تثبیت و ترویج احساسات وطن‌دوستانه، اضافه کرد: ما در ساماندهی رسانه مساجد، خود را متعهد می‌دانیم و در این تعهد فرقی بین مساجد از نظر دارا بودن و نبودنِ کانون فرهنگی هنری قائل نیستیم. علاوه بر این، تربیت کادر نوجوان مسجدی را هم به عنوان اولویت پیگیری می‌کنیم.

شاهید مظفری معاون برنامه و بودجه صداوسیما نیز در این نشست با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مواسات و همدلی در رسانۀ ملی همسو با تأکید رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی ایشان، اظهار کرد: این قرارگاه به عنوان یک وظیفه با عضویت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف فعال و مسئولیت دبیرخانه قرارگاه به معاونت برنامه و بودجه محول شده است.

آقای مظفری با اشاره به تجربه موفق مشارکت مساجد در حکمرانی در دوران جنگ تحمیلی نخست در دهه ۶۰، گفت: باید آن تجربه موفق را احیا کنیم؛ در تجربه تاریخی ما مساجد موفق، مساجد فعال در عرصه‌های مختلف و متمرکز بر رفع نیاز‌های مردم بوده‌اند، در این باره کانون‌های فرهنگی هنری هم می‌توانند حلقه واسط ارتباطات محلی و حاکمیت شوند چراکه مواسات در اصل پدیده و مسأله‌ای فرهنگی است.

وی با بیان اینکه قرارگاه مواسات و همدلی با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی و تاب آوری تشکیل و فعال شده است، افزود: در ساختار قرارگاه، ۷ قرارگاه پشتیبانی و ۱۴ قرارگاه تخصصی پیش بینی شده است و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت کمک به آن در فرهنگ سازی، الگوسازی و ترویج را دارند و پیشنهاد می‌شود به منظور استفاده از این ظرفیت تفاهم‌نامه همکاری بین رسانه ملی و ستاد کانون‌های مساجد منعقد می‌شود.

​