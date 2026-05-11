فرماندار پارسآباد مغان گفت: هشت باب مدرسه تاکنون در طول خدمت دولت چهاردهم در این شهرستان احداث شده و هفت مدرسه دیگر نیز در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی لطفی روز دوشنبه اظهار کرد: از هفت باب مدرسه در حال احداث در شهرستان پارس آباد، چهار مدرسه در طول سال جاری تکمیل و افتتاح خواهد شد.
وی خواستار توجه به تقویت زیرساختهای آموزشی و تجهیز و نوسازی مدارس در این شهرستان مرزی شد و با اشاره به جمعیت بالای دانشآموزی، افزود: توسعه فضاها و سرانه زیرساختهای آموزشی و تجهیز و نوسازی مدارس با توجه به رشد سالانه دانشآموزان باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار پارسآباد ادامه داد: برای توسعه فضاها و سرانه آموزشی و فرهنگی در این شهرستان نیازمند استفاده از ظرفیت خیران هستیم.
لطفی با بیان اینکه آموزش و پرورش مکتب انسانساز و تربیت سرمایههای انسانی کشور است، تصریح کرد: توجه ویژه به بخش آموزش و پرورش باعث فراهم شدن بسترهای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این شهرستان خواهد شد.