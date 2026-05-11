به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف الهی شکیب افزود: با ایثار و فداکاری تمامی مدیران و کارکنان شرکت، روند تولید در طول جنگ رمضان متوقف نشد.

وی با عنوان اینکه، امروز کشور در یکی از حساس‌ترین و دشوارترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد، گفت: جنگ تحمیلی سوم، ناترازی انرژی و چالش‌های ارزی از جمله مواردی است که مشکلاتی برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل با تاکید بر اینکه «هیچ نیروی کاری در این شرکت تعدیل نشده و پرداخت حقوق و مزایا نیز چند درصد بیشتر از میزان اعلام شده از سوی دولت انجام شده»، گفت: با تعامل و همکاری بیش از پیش مجموعه مدیریتی شهرستان با محوریت فرماندار اسلامشهر، تلاش خواهیم کرد تا روند مثبت و روبه رشد شرکت را در سال جاری نیز ادامه دهیم.