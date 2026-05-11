پرواز همای خواننده گفت: قرار است در مراسم بدرقه تیم ملی بخوانم. میخواهیم با آثار جهانی موسیقی برای جام جهانی رقابت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پرواز همای، خواننده گفت: تمامی این قطعات با ترکیبی از موسیقی ایرانی و فضای ارکسترال ساخته شدهاند. همچنین شعرهای این قطعات از سرودههای خودم هستند.
قرار بود مراسم بدرقه تیم ملی برگزار شود و ما هم این آثار را به صورت زنده اجرا کنیم که البته هنوز زمان قطعی این مراسم مشخص نیست.
وی افود: تلاش میکنیم که آنچه به عنوان موسیقی ایران در کنار تیم ملی کشورمان حضور خواهد داشت، بتواند توانِ رقابت با آثار جهانی را داشته باشد.