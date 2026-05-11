در این بسته خبری اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان گردآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته هلال احمر در مراسمی از کارکنان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر شهرستان دیواندره تجلیل شد.
فرماندار دیواندره در این مراسم گفت، امسال از محل اعتبارات تملک دارایی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث و تجهیز پایگاه امداد و نجات بین شهری کوله اختصاص یافته است..
مراسم هماندیشی و تقدیر از معلمان شهر دلبران با حضور جمعی از فرهنگیان، مسئولان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت، در کتابخانه عمومی شهر دلبران برگزار شد.
دومین جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فراوردههای نفتی استان کردستان برگزار شد.
در این جلسه ساماندهی فروشندگی شهری و روستایی و وانت نفتکشها و نحوه توزیع سوخترسانی مورد بحث بررسی قرار گرفت.