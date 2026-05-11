پخش زنده
امروز: -
امسال ۶ طرح گردشگری در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسیده است و ۶ پروژه در این حوزه نیز طی روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اعلام این خبر، گفت: ۲ مجموعه آبدرمانی و یک باب رستوران در سرعین، مجتمع خدمات رفاهی بینراهی در اردبیل، بخش پذیرایی و فاز اول هتل چهار ستاره در نمین و بخش پذیرایی یک مرکز تفریحی، سرگرمی و گردشگری در مشگینشهر از جمله پروژههایی است که امسال با حضور مسئولان استان افتتاح شده است.
جلیل جباری افزود: به طور کلی ۱۲ پروژه در استان افتتاح خواهد شد و برای احداث و راهاندازی این ۱۲ پروژه گردشگری در مجموع هفت هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با بهرهبرداری از آنها ۱۷۸ تخت به ظرفیت مراکز اقامتی استان اضافه و زمینه اشتغال ۱۴۲ نفر به طور مستقیم فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: با اشاره به شرایط خاص کشور ادامه داد: افتتاح این پروژهها با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور نشانگر رشد و توسعه مستمر صنعت گردشگری در استان اردبیل است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در حال حاضر ۸۶ طرح گردشگری با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲ همت در نقاط مختلف استان اردبیل در حال اجراست و تلاش میشود در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری رسیده و در خدمت مردم، مسافران و گردشگران ورودی قرار گیرد.