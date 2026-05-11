رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: هشت هزار موکب جهادی فعال، این شب‌ها در میدان‌داری و پیوند با خیابان نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار محمد زهرایی در آیین بهره‌برداری از نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: جریان جهادی به عنوان یک فناوری نوین انقلاب، قدرت تولید نرم برای نظام است؛ جریانی زنده و جذاب که جوانان را جذب می‌کند و انرژی آنان را به میدان می‌آورد.

وی افزود: جهادگران تنها به کار بازسازی و جابه جایی اساسی اکتفاء نکرده‌اند بلکه در میدان‌داری و خدمت به مردم نیز پیشگام هستند.

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: در جنگ اخیر ۲ هزار جهادگر خراسانی با ماشین، هزینه شخصی، ابزار و تخصص خود وارد تهران بزرگ شدند و در عرصه‌هایی که نیاز به تخصص آنان بود، ۶۰۰ واحد از ۱۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده را بازسازی کرده و به اتمام رساندند.

سردار زهرایی این اقدام را برگ افتخاری برای جهادی‌های خراسان رضوی دانست و گفت: همین جهادگران پیش از این در جریان وقوع سیل و زلزله در برخی از استان‌ها و مناطق نیز کمک‌رسانی کرده‌اند.

او در ادامه با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به کشورمان افزود: دشمن با خیال واهی و با فرض ضعیف شدن توان نظامی و گسست در نظام سیاسی و اجتماعی ایران جنگ را آغاز کرد.

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: دشمن پیش‌تر تست‌هایی انجام داده بود و گمان می‌کرد با این جنگ، هسته‌های خفته و مسلح درون نظام را فعال کند، اما در عمل دید که ایران هم در قدرت نظامی و هم در پیوند‌های اجتماعی خود، سریع بازیابی شد و مردم از کشور حمایت کردند.

سردار زهرایی افزود: دشمن در این جنگ تحمیلی که در میانه آنیم به آنچه می‌خواست دست نیافته و اکنون به دنبال رسیدن به همان اهداف از طرق دیگر، چون تحریم‌های جدید است.

وی گفت: نباید اجازه دهیم کودتای دی‌ماه تکرار شود؛ امروز زمان بی‌تفاوتی نیست و باید با افتخار و صدای بلند از انقلاب در هر عرصه‌ای که تخصص داریم، دفاع کنیم.