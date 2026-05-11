

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی صراف در پیام خود به مراسم بزرگداشت روز ملی خانه‌های ریاضیات ایران گفت: با یاد و خاطره شهیدان، به‌ویژه دانشجویان، استادان و دانشمندان شهید جنگ رمضان، و نیز زنده‌یاد دکتر فروزان خردپژوه، ریاست ادوار گذشته شورای خانه‌های ریاضیات ایران، برگزاری مراسم بزرگداشت «روز ملی خانه‌های ریاضیات ایران» در شانزدهم اردیبهشت‌ماه، زادروز آن استاد فرهیخته، از یک‌سو تجلیل از علم، تعهد و اخلاق حرفه‌ای است که شادروان دکتر فروزان خردپژوه نمونه‌ای برجسته از آن بود، و از سوی دیگر نشان‌دهنده سیر بالندگی و نهادینه‌شدن خانه‌های ریاضیات و نقش اثرگذار آنها در عرصه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که علوم پایه، به‌ویژه ریاضیات، زیربنای پیشرفت‌های علمی، فناوری و نوآوری در جهان معاصر به‌شمار می‌آیند. ریاضیات زبان مشترک علوم و فناوری‌های نوین است و بنیان نظری بسیاری از دستاورد‌های راهبردی در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌کاوی، مهندسی پیشرفته، علوم زیستی، اقتصاد و امنیت ملی را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، تقویت بنیان‌های علوم پایه، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده علمی و اقتدار فناورانه کشور است.

وزیر علوم گفت: گسترش فعالیت‌های خانه‌های ریاضیات در شهر‌های مختلف کشور و شکل‌گیری نمونه‌هایی از آن در برخی دیگر از کشورها، بیانگر ظرفیت بالای این نهاد‌ها در ترویج فرهنگ علمی و ایجاد محیط‌های یادگیری غیررسمی و پویا برای دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و عموم علاقه‌مندان است. این خانه‌ها با ایجاد پیوند میان آموزش رسمی و فضای خلاق و پژوهش‌محور، نقش مهمی در کشف استعدادها، پرورش تفکر منطقی و تقویت روحیه پژوهشگری ایفا می‌کنند.

سیمایی صراف تاکید کرد: فعالیت‌های خانه‌های ریاضیات در جهت عمومی‌سازی دانش، ترویج اندیشه ریاضی و ارتقای سواد علمی جامعه، بسترساز گرایش نسل جوان به رشته‌های علوم پایه است. این مهم، کاملاً همسو با راهبرد‌های «نقشه جامع علمی کشور» در تقویت علوم پایه و ارتقای جایگاه آن در نظام آموزش عالی و پژوهش کشور است. بی‌تردید، توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه کشور، بدون توجه بنیادین به علوم پایه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت از شورای خانه‌های ریاضیات ایران را ـ به عنوان یکی از اعضای کمیسیون انجمن‌های علمی ـ در راستای تقویت، توسعه و گسترش این حرکت ارزشمند علمی ضروری می‌داند و آن را بخشی از سیاست کلان خود در ارتقای جایگاه علوم پایه تلقی می‌کند.

وزیر علوم در پایان، ضمن قدردانی از اعضای شورای خانه‌های ریاضیات کشور گفت: انتظار می‌رود شورای خانه‌ها با تقویت تعامل و همکاری میان خانه‌های ریاضیات شهر‌ها و گروه‌های ریاضی، آمار و دانشکده‌های علوم ریاضی دانشگاه‌ها، زمینه هم‌افزایی بیشتر ظرفیت‌های علمی را فراهم آورد تا با انسجام و برنامه‌ریزی هدفمند، روند اقبال به رشته‌های علوم ریاضی و سایر حوزه‌های علوم پایه در جامعه افزایشی و پایدار شود.