پخش زنده
امروز: -
در ادامه پویش انصاف_ اصناف کاسب امین دیگری را در شهر اصفهان معرفی می کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان در قالب پویش انصاف_اصناف، هر شب یک کاسب امین و شفاف را به مردم معرفی میکند.
بعد از آقای صادقی، کاسب امین خیابان رباط، این بار گزارش «پویش انصاف اصناف» به چهاربابلدشت رسیده است. جایی که آقای مجتبی پوستفروشان، فروشنده لوازم بهداشتی و شوینده، در مغازهای تنها ۱۲ متر مربع، رویایی بزرگتر از وسعتش دارد: برکت.
در شرایطی که برخی کسبه با استدلال «حفظ سرمایه در گردش»، کالاهای خریداری شده قبل از گرانی را نیز به نرخ روز میفروشند و بر آتش تورم میدمند، آقای پوستفروشان راه دیگری را رفته است. او با شفافیت کامل، کالاهای قدیمی را به همان قیمت قبل و کالاهای جدید را با سود متعارف ۱۲ تا ۱۵ درصد عرضه میکند.
او در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای اصفهان میگوید: «من هم دوست دارم مغازه بزرگتری بخرم، اما نه با سودجویی و کلاهبرداری از مردم یا به هر بهانهای. ترجیح میدهم در این شرایط سخت در کنار هموطنانم بمانم.»
نکته مهمی که این کاسب خداترس به آن اشاره میکند، ناآگاهی برخی از کسبه از پیامدهای گرانفروشی است: «آنهایی که دارند اجناسشان را چند برابر میفروشند، نمیدانند که خودشان هم باید صدها کالای دیگر را چند برابر بخرند. این زرنگی نیست، این یک چرخه است. چرخهای که آخرش دامن خودشان را هم میگیرد.»
او با تأکید بر اینکه «کاسب، حبیب خداست»، خطاب به برخی از واحدهای صنفی متخلف میگوید: «در این شرایط جنگ اقتصادی، باید به فکر جیب مردم هم بود. فقط دنبال منفعت خودت نباش.»
یکی از مشتریان این مغازه که لوازم بهداشتی تهیه میکند، به خبرنگار ما گفت: «آقای مجتبی آدم خداترسی است. در این گرانیها، جنس گذشته را با قیمت قبل میفروشد. ما را شرمنده خودش میکند. خدا برکتش بدهد.»
مشتری دیگری نیز افزود: «از دست بعضی کسبه خسته شدیم. هر چیزی بهانه میشود برای گرانی. اما آقای پوستفروشان همیشه منصف بوده است .
خبرگزاری صداوسیمای استان اصفهان در اقدامی خودجوش، به جای همیشگی برخورد با کسبه متخلف، این بار الگوسازی از واحدهای صنفی منصف را در دستور کار قرار داده است. پویش انصاف_اصناف با هدف معرفی روزانه یک کاسب امین، ترویج شفافیت و توقف دامن زدن به افزایش قیمتها آغاز به کار کرده است.
شهروندان اصفهانی میتوانند کاسبان باانصاف محله خود را از طریق شماره تلفن 09138553535 با هشتگ #انصاف_اصناف معرفی کنند.