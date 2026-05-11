به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمد نخجیری با اشاره به برخورد قانونی با استخراج کنندگان رمز ارز دیجیتال، افزود: از این مراکز ۷۷۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف و ضبط شده است.وی با بیان اینکه هر دستگاه ماینر در ماه معادل ۱۲ منزل مسکونی برق مصرف می‌کند، خاطرنشان کرد:این تعداد دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز، معادل افزون بر ۹ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی برق مصرف می‌کردند که این میزان بیش از ۱۰ میلیون کیلووات ساعت در سال است.

وی، اظهار کرد:با کشف این دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمز ارز، در حدود سه هزار کیلووات از پیک بار استان یزد در ماه‌های گرم سال کاهش یافت.