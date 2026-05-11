به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دور مقدماتی مرحله نهایی پانزدهمین دوره لیگ دسته یک هندبال بانوان امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) در کرمان پیگیری شد و در روز پایانی این دور، نتایج زیر به دست آمد:

دوشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صید و ساحل لنگه (آتنا) ۲۹-۱۹ کاسپین قزوین

غدیر ملایر ۳۴-۳۵ مقاومت شهرداری تبریز

شهرداری شهر بابک ۲۹-۲۲ وارنا کرمانشاه

با توجه به نتایج به‌دست آمده در دور مقدماتی مرحله نهایی این مسابقات، ۴ تیم راه یافته به مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته یک هندبال بانوان مشخص شدند. بدین ترتیب تیم‌های کاسپین قزوین، صید و ساحل لنگه (آتنا)، مقاومت شهرداری تبریز و شهرداری شهربابک به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

بر این اساس تیم‌ها باید خود را مهیای حضور در مرحله نیمه‌نهایی کنند؛ مرحله‌ای که طبق برنامه، پس از یک روز استراحت، چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در کرمان به شرح زیر برگزار خواهد شد:

صید و ساحل لنگه (آتنا) - مقاومت شهرداری تبریز

کاسپین قزوین - شهرداری شهربابک

بازی‌های لیگ دسته یک هندبال بانوان تا ۲۴ اردیبهشت ادامه دارد و در پایان تیم قهرمان، جام را در کرمان بالای سر خواهد برد.