به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آیین سوگ امین ایران در تالار وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و سخنگوی دولت و جمعی از نخبگان و فناوران دانش بنیان کشور در تالار وحدت در حال برگزاری است.

در این دیدار نخبگان و فناوران کشور از توجه و اهمیتی که رهبر شهید انقلاب به عرصه دانش بنیان و فناوران جوان داشتند خاطراتی را بازگو می‌کنند.

بخشی از خاطره گویی این نخبگان از دیدار با رهبری مربوط به نمایشگاه محصولات فناوران است که بومی و ایران ساخت بوده و رهبر شهید انقلاب با جدیت این محصولات و ارتقا و به ه وری از آن را تاکید می‌کردند.

دکتر سعید سرکار رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی از جمله نخبگان حاضر در این مراسم ضمن اشاره به صمیمیت دیدار‌هایی که رهبر شهید با نخبگان داستند گفت: مقام معظم رهبری همواره بر حفظ سرمایه‌های انسانی تاکید داشت و برخی نخبگان را با نام ک‌وچک می‌شناختند و حتی کتاب‌های تخصصی حوزه نانو را مطالعه می‌کردند.