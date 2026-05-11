به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا عرفانی گفت: برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران میتواند حامل پیامی مهم برای جامعه باشد؛ پیامی مبنی بر اینکه کتاب و کتابخوانی حتی در دشوارترین شرایط نیز از اولویتهای فرهنگی کنار گذاشته نمیشود. برگزاری این رویداد نشان میدهد که مسئولان تلاش میکنند تا مردم از فضای کتاب و کتابخوانی دور نمانند و مخاطبان همچنان بتوانند آثار مورد نظر خود را تهیه کنند.
نویسنده کتاب «پنجشنبه فیروزهای» با بیان اینکه در نمایشگاه مجازی کتاب باید امکان مواجهه مستقیم و گفتوگوی رو در رو میان نویسندگان و مخاطبان است، فراهم شود؛ ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در نمایشگاههای مجازی بیشتر امکان مشاهده و خرید کتاب فراهم بوده و تعامل مستقیم چندانی میان مخاطب و نویسنده وجود نداشته است. با این حال، برخی معتقدند میتوان با تمهیداتی مانند برگزاری گفتوگوهای آنلاین، نشستهای مجازی یا ایجاد گروههای ارتباطی میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان، بخشی از این خلأ را جبران کرد.
عرفانی همچنین پیشنهاد کرد تا مخاطبان بسته به روحیه خود، به انتخاب کتاب برای مطالعه در شرایط پساجنگ بپردازند. وی گفت: برخی معتقدند انتخاب کتاب در این روزها بیش از هر چیز به روحیات افراد بستگی دارد. برای مثال ممکن است برخی مخاطبان ترجیح دهند برای فاصله گرفتن از فضای تنش و اضطراب، به سراغ رمانهای آرام، جذاب یا حتی عاشقانه بروند. در مقابل برای مخاطبان جدیتر کتاب و بهویژه نویسندگان، مطالعه آثاری که به روایت جنگ میپردازند میتواند الهامبخش باشد. کتابهایی مانند «زندگی، جنگ و دیگر هیچ»، «جنگ چهره زنانه ندارد»، «زمین سوخته» اثر احمد محمود، «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» نوشته احمد دهقان و همچنین «جنگ و صلح» اثر لئو تولستوی از جمله آثاری هستند که میتوانند برای نویسندگان و روایتگران این حوزه مفید باشند و در خلق آثار تازه به آنها ایده بدهند.
نویسنده کتاب «دختر ماه» ادامه داد: به نظر میرسد انتخاب کتاب در این روزها بیش از هر چیز تابع سلیقه و نیاز روحی مخاطبان است؛ برخی شاید با خواندن روایتهای جنگ به دنبال درک عمیقتر شرایط باشند و برخی دیگر ترجیح دهند با مطالعه رمانهایی با فضایی متفاوت، از اضطرابهای این روزها فاصله بگیرند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.