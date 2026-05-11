شبکه نمایش سیما امشب دو فیلم سینمایی «ایستگاه فضایی ـ سالیوت ۷» و «دریادلان» را با مضامین علمی ـ تخیلی و دفاع مقدس برای مخاطبان پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «ایستگاه فضایی ـ سالیوت ۷» به کارگردانی کلیم شیپنکو، محصول کشور روسیه، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش سیما روی آنتن می‌رود.

در این فیلم که با بازی ولادیمیر ودوویچنکوف، ماریا میرونوا، پاول درویانکو و لایباف اکسینوا ساخته شده، مأموریت مهم و پرخطر دو فضانورد روس برای رسیدن به ایستگاه فضایی سالیوت ۷ در تابستان سال ۱۹۸۵ روایت می‌شود.

پس از قطع ناگهانی ارتباط مرکز کنترل زمینی با این ایستگاه فضایی، دو فضانورد باتجربه با فضاپیمای سایوز تی-۱۳ به مأموریتی دشوار اعزام می‌شوند تا از سقوط ایستگاه و بروز فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کنند.

همچنین فیلم «دریادلان» به کارگردانی سامان سالور نیز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

این فیلم روایتگر داستان گردان غواصان «دریادلان سبحان» در دوران دفاع مقدس است.

در این داستان، غزل فاطمی به همراه همسرش که تهیه‌کننده و کارگردان است تلاش می‌کنند پدر او، سید رسول فاطمی از فرماندهان غواص جنگ، را برای حضور در یک برنامه تلویزیونی راضی کنند.

در ادامه، تماس یکی از همرزمان قدیمی به نام منصور ملکوتی که جان خود را مدیون او می‌داند، خاطرات سال‌های جنگ و فداکاری‌های گذشته را زنده می‌کند.

پرویز فلاحی‌پور، سمیرا حسن‌پور و محمد مختاری از بازیگران فیلم «دریادلان» هستند.

