آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی عایق‌های حرارتی در ورودی نظرآباد، مقابل کارخانه سیمان آبیک، با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی این شهرستان مهار شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرستان نظرآباد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، گفت: پس از دریافت گزارش وقوع حادثه، هماهنگی‌های لازم انجام و نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

قشلاق‌پور افزود: در این عملیات، هفت ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفا و ایمن‌سازی محدوده حریق با هدف جلوگیری از گسترش شعله‌ها و کاهش خسارات انجام شد.