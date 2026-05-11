تجدید بیعت تاکسیرانان پایتخت با رهبر معظم انقلاب و اعلام حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با برگزاری رژه گسترده خودرویی در خیابان‌های تهران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم صبح امروز از ابتدای جاده مخصوص و مقابل فروشگاه رفاه، نرسیده به میدان آزادی آغاز شده و تاکسیرانان در قالب کاروانی متشکل از بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکسی در مسیر تعیین‌شده حرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این رژه، پس از عبور از میدان آزادی، مسیر خطوط بی‌آرتی را تا چهارراه تهرانپارس و میدان تجریش طی کرده و مقصد نهایی این مراسم به میدان امام حسین ختم شد.

در این آیین، تاکسیرانان با حمل پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و نصب شعارهای حمایتی بر روی خودروها، بر حمایت خود از رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح تأکید کردند.