حجت الاسلام ابوالقاسمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نخستین عمل مناسک حج، مُحرم شدن است، فلسفه محرمات احرام را بیان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت الاسلام محمد ابوالقاسمی عضو مجلس خبرگان رهبری در تبیین اعمال حج؛ نخستین عمل حج؛ مُحرم شدن حاجیان را تبیین کرد.

حجت الاسلام ابوالقاسمی با اشاره به مُحرمات حج، توضیح داد: نخستین عمل از اعمال حج احرام است و در میقات انجام می‌شود و به معنای تصمیم بر ترک محرمات است؛ کسی که احرام می‌بندد در واقع خطاب به حضرت حق می‌گوید: خدایا به خاطر تو حاضرم بر روی بسیاری از خواسته‌های نفس خودم پا بگذارم.

وی افزود: در احرام نباید به آینه نگاه کرد، شاید تفسیرش این باشد که انسان در حال احرام جز به خدا به چیز دیگری نباید بیندیشد؛ حتی به خودش هم نباید فکر کند. در حال احرام نباید خود را معطر کرد؛ شاید نکته‌اش این است که برای رسیدن به خدا باید سختی‌هایی را بر خود بقبولاند و از خیلی لذت‌ها بگذرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در حال احرام انسان باید برخی از اسباب آسودگی و آسایش را کنار بگذارد، زیر سقف نرود و زیر خورشید باشد. روایت داریم: برای آن کسی که احرام بسته‌ای زیر آفتاب باش.

حجت‌الاسلام ابوالقاسمی به یکی دیگر از محرمات احرام اشاره کرد و گفت: در حال احرام، انسان نباید لباس دوخته بپوشد؛ زیرا برای رسیدن به خدا باید از تشریفات ظاهری و از آن چیز‌هایی که مردم دنیا به آنها می‌بالند فاصله بگیریم.