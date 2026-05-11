فرماندار اسلامشهر گفت: فعالیت بدون مشکل و افزایش تولید و همچنین رضایتمندی کارگران شرکت ایران خودرو دیزل، آن هم در شرایطی که جنگ تحمیلی مشکلاتی را برای صنعت و تولید ایجاد کرده، امید آفرین است.

نورالله طاهری در جلسه ای که با حضور امام جمعه چهاردانگه و جمعی از اعضای ستاد تسهیل شهرستان اسلامشهر و مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت ایران خودرو دیزل برگزار شد، تاکید کرد: افزایش تولید در شرکت ایران خودرو دیزل امیدآفرین است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،