فعالیت بدون مشکل و افزایش تولید در شرکت ایران خودرو دیزل
فرماندار اسلامشهر گفت: فعالیت بدون مشکل و افزایش تولید و همچنین رضایتمندی کارگران شرکت ایران خودرو دیزل، آن هم در شرایطی که جنگ تحمیلی مشکلاتی را برای صنعت و تولید ایجاد کرده، امید آفرین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،نورالله طاهری در جلسه ای که با حضور امام جمعه چهاردانگه و جمعی از اعضای ستاد تسهیل شهرستان اسلامشهر و مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت ایران خودرو دیزل برگزار شد، تاکید کرد: افزایش تولید در شرکت ایران خودرو دیزل امیدآفرین است.
وی اظهار داشت: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری و شرایط ویژه کشور وظیفه خود می دانیم با حضور در شرکت های تولیدی و صنعتی به رفع مسائل و مشکلات آنها کمک کنیم. طاهری با تاکید اینکه «با تمام توان در کنار تولیدکنندگان شهرستان هستیم»، افزود: بحمدا... فعالیت مستمر و همچنین برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل بیانگر مدیریت موفق و اصولی و تداوم کار و تولید در این شرکت است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد. حجت الاسلام سنجری امام جمعه چهاردانگه نیز با اشاره به جایگاه ملی و بین المللی شرکت ایران خودرو دیزل بر ضرورت داشتن برش منطقه ای و ایفای نقش فعال تر در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در چهاردانگه، بر استفاده بیشتر از کارکنان و کارگران بومی در این شرکت و افزایش ارتباط با بدنه مدیریتی بخش و شهرستان تاکید کرد.