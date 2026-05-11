کمال شرف، کاریکاتوریست یمنی در واکنش به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کمال شرف کاریکاتوریست یمنی، در تازه‌ترین اثرش به تولد فرزند کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید واکنش نشان داد.

این اثر نقاشی از لیویت در حالیکه با خوشحالی فرزند تازه متولد شده اش را در آغوش گرفته، در مقابل مادر یک دانش آموز شهید مینابی که کوله‌ی خونین فرزندش را در آغوش گرفته، مقابل هم هستند.

او در این اثر تلاش کرده تا این معنا را منتقل کند که قاتلان کودکان میناب درکی از داغ مادران بازمانده ندارند.