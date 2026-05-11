معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به فعالیت ۵۸ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور گفت: حدود ۱۰ درصد از این واحد‌ها در زنجیره توسعه صنایع خلاق فعالیت دارند و وزارت علوم تقویت شبکه توسعه، منتورینگ و بازارسازی برای استارت‌آپ‌های فرهنگی و صنایع خلاق را در اولویت قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، دکتر محمدنبی شهیکی، در جلسه‌ای با شرکت‌های نوپا که عصر امروز به میزبانی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد، بر ضرورت توسعه و تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق در کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های فناور در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۸ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور مشغول فعالیت هستند که نزدیک به ۱۰ درصد از این واحد‌ها به‌طور تخصصی در زنجیره توسعه صنایع خلاق فعالیت می‌کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هدف از برگزاری این نشست را تقویت شبکه همکاری در حوزه صنایع خلاق عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست دنبال می‌شود، ارتقای شبکه کاری فعالان این حوزه است. در همین راستا دبیرخانه تخصصی دیپلماسی صنایع خلاق با تلاش‌های انجام‌شده در پارک تخصصی صنایع خلاق و فناوری‌های نرم شکل گرفته است.

شهیکی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه اظهار کرد: توسعه صنایع خلاق در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جدی و توجه بیشتر به ارکان این حوزه است؛ چراکه این بخش ظرفیت قابل توجهی برای رشد اقتصادی و فرهنگی دارد.

وی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های محوری پارک‌های علم و فناوری در سال‌های اخیر، توسعه فناوری در حوزه‌های نوظهور بوده و در همین چارچوب حمایت از استارت‌آپ‌های فرهنگی و فعال در صنایع خلاق در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: شکل‌گیری زنجیره توسعه بازار، ایجاد شبکه منتورینگ در حوزه صنایع خلاق و تقویت نهاد‌های پشتیبان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ایجاد یک جریان پایدار در این حوزه کمک کند و این موضوع از اولویت‌های راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می‌شود.

وی همچنین به برگزاری رویداد‌های ملی در این حوزه اشاره کرد و گفت: دومین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی کشور با همکاری جهاد دانشگاهی و پارک تخصصی صنایع خلاق در شهریورماه برگزار می‌شود. این رویداد می‌تواند نقش مهمی در گفتمان‌سازی، توسعه جریان صنایع خلاق و ایجاد بازار برای فعالان این حوزه ایفا کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ابراز امیدواری کرد که این رویداد به دستاورد‌های ملموس در اکوسیستم صنایع خلاق کشور منجر شود و زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های نوپا و فناور در این حوزه را فراهم کند.

شهیکی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی گفت: برای دانشجویان و دانشگاهیان نیز سرویس‌ها و خدمات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که در حال توسعه است.

وی گفت: پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، به عنوان یکی از مراکز کلیدی در اکوسیستم نوآوری کشور، میزبان شرکت‌هایی است که در خط مقدم تولید محتوای دیجیتال و خلاق قرار دارند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و پیشنهادات اعضای این پارک، بر اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنایع تأکید کرد و قول پیگیری برای رفع موانع موجود را داد.

شهیکی افزود: این گفت‌وگوها، گامی مهم برای تقویت و توسعه هرچه بیشتر صنایع خلاق و دانش‌بنیان در کشور محسوب می‌شود.

همچنین در این مراسم ؛ دو رونمایی هم انجام میشه یکی از رونمایی‌ها راه اندازه دبیرخانه دیپلماسی صنایع خبر و رونمای بعدی هم قرارگاه صیانت بازسازی و نوسازی کسب و کار‌ها و مشاغل صنایع فرهنگی و خلاق هست.

تاکید بر تقویت صنایع خلاق در پارک‌های علم و فناوری و رفع چالش‌های واحد‌های فناور

در نشست اخیر، بر ضرورت توجه جدی‌تر به صنایع خلاق، استارت‌آپ‌های فرهنگی و فناوری‌های نرم در پارک‌های علم و فناوری تاکید شد. در این نشست اعلام شد که از مجموع حدود ۱۵ هزار واحد فناور مستقر در پارک‌های فناوری کشور، نزدیک به ۱۰ درصد در حوزه صنایع خلاق فعالیت می‌کنند؛ با این حال، این حوزه همچنان با چالش‌های جدی در مسیر رشد و اثرگذاری روبه‌روست.

از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، فقدان یک شبکه منسجم، کنسرسیوم یا ساختار هم‌افزا برای پیوند دادن ظرفیت‌های فعالان این حوزه بود؛ موضوعی که به گفته حاضران، می‌تواند نقش مهمی در تقویت همکاری‌ها و افزایش توان جمعی این بخش ایفا کند. همچنین تاکید شد که اگرچه تعداد واحد‌های فعال در این حوزه از نظر کمی محدود است، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و ارتقای کیفیت، زمینه رشد آنها فراهم شود.

در ادامه، به خلأ‌های جدی در شبکه مهارت‌ها برای نسل جدید فعال در این اکوسیستم اشاره شد و آمده است که برای ورود نیروی انسانی تازه به این حوزه، همچنان نیاز به طراحی برنامه‌های آموزشی و حمایت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.

همچنین در این نشست مطرح شد که تعداد برند‌های قوی در حوزه استارت‌آپ‌های فرهنگی و فناوری‌های نرم هنوز بسیار محدود است و همین موضوع، ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بازیگران این عرصه را دوچندان می‌کند.

در بخش دیگری از سخنان مطرح‌شده، اشاره شد که پارک‌های علم و فناوری در رویکرد جدید خود، دیگر نباید صرفاً به حوزه‌های های‌تک و میتک محدود بمانند و لازم است برای صنایع خلاق نیز یک لاین کاری تخصصی تعریف شود. به گفته مسئولان، در همین راستا هشت خوشه تخصصی صنایع خلاق به‌صورت پایلوت در هشت استان آغاز به کار کرده است.

همچنین پیشنهاد شد که برای ارتقای اثربخشی این حوزه، یک پارک تخصصی صنایع خلاق با زیرساخت‌های مناسب فیزیکی و محتوایی ایجاد شود؛ پارکی که بتواند علاوه بر استقرار شرکت‌ها، از نظر شبکه‌سازی، جریان‌سازی و اثرگذاری نیز نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

در پایان، یکی از درخواست‌های اصلی مطرح‌شده، اختصاص فضا‌های استقرار بیشتر برای شرکت‌ها بود؛ درخواستی که با تاکید بر لزوم بازسازی و استانداردسازی فضا‌های موجود همراه شد. همچنین بیان شد که بسیاری از واحد‌های مستقر با کمبود فضا، محدودیت منابع مالی و دشواری در تامین سرمایه برای اسکیل‌آپ مواجه‌اند و لازم است برای هر واحد، متناسب با چرخه عمر کسب‌وکار*، برنامه حمایتی مشخص و جدی تدوین شود.