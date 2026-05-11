رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برنامه‌ریزی برای ساخت ۶۰ کلاس درس جدید در میناب به نام و یاد شهدای میناب خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان‌محمدی صبح امروز، (دوشنبه) در نشست مشترک وزیر آموزش و پرورش با هیئت خیریه کوثر و رئیس و جمعی از علمای اهل‌بیت ترکیه ، گفت: این طرح ، شامل احداث یک مجتمع آموزشی ۳ هکتاری، ساخت ۶ مدرسه به نام شهدای دانش‌آموز شجره طیبه و توسعه هنرستان‌ها با مشارکت خیرین داخلی و خارجی است.

خان‌محمدی با اشاره به خسارت وارد شده به دو مدرسه در میناب، گفت: در مجموع حدود ۱۲ کلاس درس در این منطقه آسیب جدی دیده و با توجه به کمبود فضای آموزشی و سرانه دانش آموزی شهرستان، وزارت آموزش و پرورش با دستور وزیر تصمیم گرفته است تمام ظرفیت‌ها برای جبران این کمبود به کار گرفته شود.

وی افزود: در قالب این طرح، ساخت حدود ۶۰ کلاس درس جدید در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به مشارکت خیرین داخلی و خارجی از جمله مؤسسه خیریه کوثر ترکیه، اظهار کرد: اولویت اصلی در این طرح، مناطق مرکزی و پرتراکم میناب است یک مجتمع آموزشی شامل حدود ۶ مدرسه در مجاورت کانون جمعیتی و در نزدیکی مدرسه قبلی طراحی شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: مدرسه قدیمی شجره طیبه حفظ خواهد شد و به عنوان اثر و یادمان این حادثه باقی می‌ماند و طراحی مجموعه جدید در کنار آن در حال انجام است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خاطرنشان کرد: در این پروژه، صفر تا صد خدمات مهندسی شامل طراحی، نظارت و اجرا توسط مجموعه‌های تخصصی انجام می‌شود و خیرین در تأمین مالی و انتخاب نام و جهت‌گیری فرهنگی مشارکت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری انجام‌ شده برای تحویل این پروژه‌ها مهر سال ۱۴۰۶ است.

در ادامه این نشست، سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به ابعاد انسانی این پروژه، گفت: جامعه خیرین کشور در کنار دستگاه تعلیم و تربیت و با مشارکت مجموعه‌های داخلی و بین‌المللی از جمله خیرین ترکیه، در این طرح مشارکت فعال دارد.

وی افزود: این حرکت نمادی از همدلی میان ملت ایران و ترکیه است و نشان می‌دهد که ملت‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند در برابر جنایت‌ها و آسیب‌ها، مسیر سازندگی را دنبال کنند.

هندیان با اشاره به گستردگی خسارات آموزشی در کشور، گفت: بیش از هزار مدرسه در کشور آسیب دیده که بخشی از آنها نیازمند بازسازی کامل هستند و این طرح می‌تواند الگویی برای جبران این خسارات باشد.

سخنگوی جامعه خیرین مدرسه ساز همچنین بر اهمیت تداوم پویش‌های مردمی در حمایت از آموزش تأکید کرد و گفت: مردم ایران در این مسیر از کوچک‌ترین کمک تا ساخت کامل یک مدرسه مشارکت دارند.

در پایان این نشست، بر آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی میناب تاکید شد، و تفاهم‌نامه ساخت مدرسه شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب با مشارکت موسسه خیریه کوثر استانبول امضا شد؛ پروژه‌ای که به گفته مسئولان، علاوه بر کارکرد آموزشی، به یک نماد ماندگار از همدلی و مقاومت فرهنگی تبدیل خواهد شد.