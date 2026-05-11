دولت پاکستان در پی حمله تروریستی مرگبار علیه نیروهای پلیس این کشور در شهر بنو از نواحی ایالت خیبرپختونخوا، کاردار سفارت افغانستان در اسلامآباد را احضار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزای صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، وزارت امور خارجه پاکستان ضمن اعلام مراتب شدید اعتراض خود، استفاده تروریستها از خاک افغانستان علیه امنیت پاکستان را به شدت محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، حمله یادشده به صورت انتحاری انجام شده و در جریان آن ۱۵ نیروی امنیتی پاکستان کشته و ۴ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.
گزارشهای نهادهای امنیتی پاکستان حاکی است که این حمله از سوی عناصر تروریستی مستقر در خاک افغانستان برنامه ریزی و سازماندهی شده است.
وزارت امور خارجه پاکستان در دیدار با کاردار افغانستان تاکید کرد که دولت موقت افغانستان باید از استفاده گروههای تروریستی از خاک این کشور علیه پاکستان جلوگیری کرده و عاملان این حملات را تحت پیگرد قرار دهد.
بر اساس این گزارش پاکستان همچنین خواستار اتخاذ اقدامات فوری و مؤثر از طرف افغانستان برای مهار فعالیت گروههای تروریستی در مناطق مرزی شده است.