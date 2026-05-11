پخش زنده
امروز: -
مرکز نوای یا حسین افتتاح شد و کار آموزش به علاقمندان مداحی را بصورت اصولی در بردسکن آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن گفت: در مراسم افتتاح این مرکز گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از متولیان فرهنگی کشور نقش بسیار مهمی در هدایت، نظارت و راهنمایی مداحان دارد.
حجت الاسلام هادی شکاری افزود: مداحان عزیز که در اصل ستایشگران اهلبیت (ع) هستند، مسلماً نیاز به یک برنامه منسجمی دارند که بتوانند به اهدافی که در نظر دارند برسند.
وی ادامه داد: مسئله مداحی، نوحه خوانی، در سوگ اهلبیت (ع) از اهمیت ویژهای برخوردار است تاحدی که در طول تاریخ راز ماندگاری و جاودانگی حادثه عاشورا و نهضت پرچم دار خونین کربلا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بهخاطر تشکیل همین محافل و مجالس عزاداری در طول تاریخ بوده است.
شکاری گفت: کسانی که در این عرصه و میدان قرار گرفتهاند از جمله وعاظ، سخنرانان، مداحان، ستایشگران، روضه خوانان هر کدام نقش خود را در این زمینه انجام دادهاند و این مسئله بسیار مهمی است.
وی افزود: اهلبیت عصمت (ع) اهمیت ویژهای برای مداحان و ستایشگران قائل بودند به ویژه حضرت امام رضا (ع) همانطور که همه میدانید، وقتی دعبل خزاعی آمد و آن اشعار بسیار ارزشمند را بیان کردند امام رضا (ع) جبّه خود را به عنوان هدیه به این مداح و شاعر اهلبیت (ع) اعطا کردند.
وی اظهار داشت: مداحان عزیز و ستایشگران اهلبیت (ع) نقش بسیار مهمی در گسترش فرهنگ ولایت و خاندان عصمت و طهارت برعهده دارند، چون مهمترین سرمایهای که در طول زندگی و حیات خود داریم، مسئله محبت و عشق به اهلبیت (ع) است، به این معنا که وقتی ما مجالس عزاداری اهلبیت (ع) را برگزار میکنیم کسانی که در این مجالس حضور پیدا میکند و مدح اهلبیت (ع) را بیان میکند باعث میشود مردم به مجالس اهلبیت (ع) گرایش بیشتری پیدا کنند.
مسئول کانون مداحان بردسکن نیز گفت: امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: «الحمدللهِ الَّذی جَعَلَ فیِ النّاسِ مَنْ یَفِدُ اِلَیْنا وَ یَمْدَحُنا وَ یَرْثی لَنا» خدا را سپاس میگویم که در بین مردم خداوند کسانی را قرار داده که ما را مدح و مرثیه میکنند و این فقط در اختیار مداحان عصمت و طهارت و ستایشگران اهلبیت (ع) است که امام به خاطر آنها خدا را شکر و سپاس نموده است.
محمد ابراهیمیان افزود: در شهرستان بردسکن بیش از ۲۵۰ مداح که نیمی از این تعداد فقط در ایام ماه رمضان تلاوت و زمزمه میکنند.