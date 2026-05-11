به منظور توسعه همکاری‌های مشترک برای ترویج و مدیریت مصرف بهینه آب، گروه‌های اجرایی آبفای منطقه یک با حضور در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مدیرعامل آبفای منطقه یک شهر تهران با رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به آغاز همکاری رسمی دو مجموعه در حوزه مدیریت مصرف آب و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای نصب تجهیزات کاهنده مصرف در ساختمان‌های فدراسیون و سازمان لیگ منجر شد.

در ادامه این نشست و به منظور توسعه همکاری‌های مشترک برای ترویج و مدیریت مصرف بهینه آب، گروه‌های اجرایی آبفای منطقه یک با حضور در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب را آغاز کردند. این اقدام در چارچوب سیاست‌های آبفای منطقه یک برای کاهش مصرف در اماکن اداری و عمومی و با هدف ارتقای بهره‌وری انجام شده است.

حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک شهر تهران، در جریان این دیدار با تشریح عملکرد و اثربخشی کاهنده‌های مصرف آب، این تجهیزات را ابزاری کلیدی برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی و اصلاح الگوی مصرف دانست و اظهار کرد: در شرایطی که منابع آبی پایتخت با محدودیت‌های جدی مواجه است، هر اقدام کوچک در مسیر مصرف صحیح، می‌تواند در مقیاس کلان تأثیری قابل توجه بر پایداری شبکه توزیع آب داشته باشد.

وی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری باید نسبت به ارزش واقعی آب آگاه باشد؛ چرا که آب، اساس زندگی، سلامت، تولید و توسعه است و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز با تأکید بر اهمیت موضوع آب، آن را شاخصی برای امنیت، سلامت و پایداری جامعه دانست و گفت: همان‌طور که موفقیت در ورزش نیازمند انضباط و برنامه‌ریزی است، توسعه پایدار نیز به مدیریت صحیح منابع، از جمله آب، وابسته است. حفاظت از منابع آبی و اهتمام به صرفه‌جویی، در واقع قدردانی از زندگی و تضمین آینده برای نسل‌های بعد است.

وی آمادگی فدراسیون فوتبال و جامعه ورزش را برای همکاری با آبفای منطقه یک در راستای فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی صحیح مصرف آب اعلام کرد.

استفاده از تجهیزات کاهنده، یکی از راهکار‌های مؤثر در مدیریت مصرف آب به شمار می‌رود و می‌تواند بدون کاهش سطح رفاه، نقش قابل توجهی در صرفه‌جویی ایفا کند. آبفای منطقه یک نیز اعلام کرده است این‌گونه همکاری‌ها با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف ادامه خواهد داشت تا با مشارکت مجموعه‌های اثرگذار، فرهنگ مصرف بهینه آب بیش از پیش در سطح جامعه گسترش یابد.