به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، استاندار در کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: انجام امور فرهنگی در کنگره پیش رو باید در اولویت باشد.

هاشمی با اشاره به لزوم تامین مالی برای پیشرفت مصوبات گفت: هفته آینده کمیته مالی این کنگره برگزار می‌شود تا با کمک بخش خصوصی بتوانیم تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: انتظار از مجموعه استان این است که این کنگره به بهترین شکل برگزار شود.

سردارمهدوی فرمانده سپاه انصارالرضای استان هم با قدردانی از تلاش کارگروه‌های مختلف و حفظ آمادگی برای برگزاری اجلاسیه نهایی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی گفت: برنامه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی، عمرانی، آماد و پشتیبانی به نحو مطلوب در حال انجام است.

وی افزود: لازم است برای کنترل بیشتر، انجام مصوبات تسریع شود و سپس فضاسازی شهری و تبلیغات میدانی برای برگزاری کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی انجام شود.

سردار یوسفی دبیر کنگره استانی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی نیز گفت: از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ۱۴۰۵ برنامه اجلاسیه‌ها انجام و در نهایت اجلاسیه اصلی ۷ مهر با حضور خانواده معظم شهدا و مهمانان استانی و کشوری در بیرجند برگزار خواهد شد.

پیگیری چاپ ۱۳ عنوان کتاب کودک و نوجوان، اعزام ۲۰ هزار نفر به راهیان نور، تولید ۸۳۰۰ دقیقه برنامه در صدا، سیما، خبر و فضای مجازی، تهیه اثرسینمایی _ نمایشی و قدردانی از خانواده شهدا از جمله برنامه‌هایی بود که کارگروه‌ها در مورد آن بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین در این جلسه هر یک از کارگروه‌ها گزارشی از عملکرد خود را ارائه دادند.