به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیدی اظهار کرد: با وجود شرایط جنگ تحمیلی، گمرکات استان بدون وقفه و تعطیلی به فعالیت روزمره خود ادامه داده و در این مدت تشریفات و ترخیص ۱۱۳ هزار و ۶۸۰ تن انواع کالای صادراتی اظهاری در گمرکات استان انجام شده است.

وی ارزش این میزان کالای صادر شده از گمرکات استان را بیش از ۲۶ میلیون دلار خواند و عنوان کرد: مجموع کل صادرات استان در یک ماهه اول امسال حدود ۱۳۳ هزار تن به ارزش افزون بر ۳۹ میلیون دلار بوده است.

ناظر گمرکات کردستان به واردات قطعی و ورود موقت از گمرکات تحت نظارت اشاره کرد و گفت: در مجموع هشت هزار و ۸۷۶ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۸۴۸ هزار دلار به گمرکات استان وارد و در کمترین زمان ممکن ترخیص شد.

ناظرگمرکات کردستان از تسریع در ورود و ترخیص کالا‌های اساسی در وضعیت حاکم بر کشور خبر داد و ادامه داد: گمرکات کردستان به منظور پایداری بازار مصرف داخلی و جلوگیری از کمیابی اقلام مورد نیاز مردم با استفاده از ظرفیت‌های موجود همچنان و با توان مضاعف به بازرگانان و صاحبین کالا خدمت رسانی خواهد کرد