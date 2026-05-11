به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، امروز برنامه میز اقتصاد ، در آستانه فصل جابهجایی مستأجران و با حضور مسئولان و فعالان حوزه مسکن به بررسی وضعیت بازار اجارهبها پرداخت.
در این برنامه، نرگس رزبان ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره برنامهها و سیاستهای دولت برای مدیریت بازار اجاره و حمایت از مستأجران توضیح داد.
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: روزانه بیش از ۸۰۰۰ معامله در سامانه خودنویس ثبت میشود که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به اجاره است.
رزبان افزود: برخلاف ادعاهای افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی، تنها ۱۲ درصد افزایش قیمت در معاملات واقعی مشاهده شده است. شرایط جنگ و رکود فروردین نیز بر بازار تأثیر گذاشته است.