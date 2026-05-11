سرپرست معاونت مهندسی و برنامهریزی گفت: برنامه آمادگی تابستانه واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظور کمک به تداوم تولید برق پایدار در اوج مصرف تابستان، عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزاد رحمتی سرپرست معاونت مهندسی و برنامهریزی با اشاره به وضعیت آمادگی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار در تابستان ۱۴۰۵ گفت: هرساله به منظور کسب آمادگی لازم برای تولید انرژی الکتریکی در فصل پرمصرف تابستان، برنامههایی از سوی گروه برنامه ریزی، تدوین و برای اجرا به معاونتهای مربوطه ابلاغ میشود.
رحمتی افزود: تجهیزات واحدهای نیروگاه هرساله مورد بازبینی قرار میگیرد و در صورت وجود اشکال در آنها، نسبت به رفع آنها اقدام میشود تا خللی در فرآیند تولید برق به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود.
سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی ادامه داد: برنامه آمادگی تابستانه به گونهای تدوین میشود تا تجهیزات مهم و اساسی واحدها که نقش مهمی در حفظ پایداری تولید در شرایط افزایش دمای هوا دارند، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد که در این ارتباط، برجهای خنک کن اصلی، جایگاه ویژهای دارند به گونهای که آمادگی این تجهیزات بزرگ، مانع از افت راندمان و بهره وری در واحدهای بخاری میشود. از این روی، شناسایی و رفع نشتی در دلتاهای برج ها، شست و شوی دلتاها در ۳ مرحله، بازدید و تنظیم لوورهای دلتاها و ...، از اقدامات مهمی است که با اجرای برنامه آمادگی تابستانه، انجام شد و یا در حال انجام است.
وی بیان کرد: بازدید و آماده سازی سیستمهای خنک کاری کمکی واحد (ACT)، هواسازها و چیلرهای واحدها، کمپرسورها، همچنین سیستم هوای سرویس و کنترلی و بویلرهای کمکی، از اقدامات دیگری است که برای آمادگی تابستانه واحدها در دستور کار قرار گرفته و از سوی متخصصان نیروگاه در حال انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد. آماده سازی سیستم خنک کاری واحدهای گازی، شست و شوی رادیاتورهای آن و بازدید و آماده سازی سیستم «مه پاش» که نقش مهمی در افزایش تولید واحدها در ساعات گرم روز دارد، از اقداماتی است که در این ارتباط در نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسیده است.
رحمتی با اشاره به ضرورت آمادگی سیستمهای ایمنی در واحدهای سیزده گانه برای پیشگیری از حوادث احتمالی گفت: از موارد مهم در برنامه تابستانه، اطمینان از عملکرد صحیح سیستمهای ایمنی واحدها است که با اجرای این برنامه، نقاط پرخطر شناسایی شده و تدابیر لازم برای مقابله با آن هاتدارک دیده شده است.
فعالیتهای مرتبط با برنامه آمادگی تابستانه با استفاده از ظرفیتهای داخلی انجام شده و یا در حال انجام است که پایش آن تا پایان فصل تابستان، ادامه خواهد داشت.